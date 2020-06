Proyecto de emergencia solidaria: "La vara es muy baja", afirman desde la CGT

"No fue consensuado"

La Confederación General del Trabajo (CGT) tomó distancia del proyecto de ley de "emergencia social" que el gobernador Gustavo Bordet envió a la Legislatura. Al respecto, advirtió que "no sea la masa trabajadora la que siga pagando las desigualdades generadas por las grandes corporaciones económicas y financieras".Cabe recordar que la iniciativa propone una reforma fiscal de modo que quienes más ganaron en los últimos años más aporten en la actual coyuntura por la pandemia de coronavirus. Pero también incorpora una serie de modificaciones al sistema previsional, con aumentos en los porcentajes de aportes de los trabajadores y también aplica quitas sobre los beneficios jubilatorios más altos.La secretaria General del Sindicato de Empleados de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos (Seosper), Cristina Juri, expresó su descontento con el proyecto y fundamentó: "A esta altura, 75 mil pesos no es un sueldo muy elevado como antes se pensaba". También sostuvo: "Hicimos un repudio al proyecto y estamos hablando con todos los legisladores, para que escuchen a la CGT y a los trabajadores y podamos exponer nuestra posición". Además, esgrimió: "Hay muchas jubilaciones de privilegio que se tendrían que revisar. Pero no meterse con el jubilado que aportó toda su vida para tener un salario digno".