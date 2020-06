"En tres meses tuvimos 38 delitos en el campo", denunció Jorge Chemes

Economía Productor entrerriano denunció la quema de 11 rollos de pasto

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, denunció que en tres meses hubo "38 delitos" en campos de la Argentina.En declaraciones a AM 550, el dirigente dijo que el sector agropecuario está pidiendo un "compromiso más profundo en la investigación y que haya resultados rápidamente".Se quejó de que a veces "el crecimiento de los delitos es más rápido que las respuestas de los funcionarios".También sostuvo que si bien la rotura de silo bolsas con granos, y de alambrados, ya había ocurrido en otras oportunidades, "no había sido con esta intensidad".Con relación al origen de los delitos, Chemes dijo que "los funcionarios están muy firmes en que no hay ningún tipo de ideología política en esto".Sostuvo que el grano guardado en silo bolsa es momentáneo porque "para el productor es muy difícil poder retener, porque se endeuda", explicó Chemes, al rechazar que exista un intento de especular.