Ley de Emergencia: Para Bel, el proyecto es "injusto e inequitativo"

En Entre Ríos la rentabilidad de los suelos no se puede medir por hectáreas sino por zona agroecológica. A partir de la ley de emergencia, un productor con 1001 hectáreas en la zona norte de la provincia va a pagar, mientras que uno con 980 en la zona núcleo agrícola, donde hay mayor productividad, no lo hará. Así lo explicó el dirigente de Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel, al calificar de "injusto e inequitativo" el proyecto del Ejecutivo



"Nadie está de acuerdo con un aumento de la presión fiscal. Se aumentó el 50% el impuesto inmobiliario para este año, el sector ha venido cumpliendo y es el que más aporta", explicó Bel al ser consultado sobre los alcances de la ley de emergencia.



Pero además consideró "injusto y con falta de equidad que se hable de 1000 hectáreas", en una provincia con "una enorme diversidad productiva y de calidad de suelos". Justamente por ese motivo es que no se toman en cuenta las hectáreas sino las zonas agroecológicas cuando se definen los impuestos.



"Un propietario que tenga 1000 hectáreas en la zona norte de la provincia dedicada a la ganadería, tiene un valor productivo y una rentabilidad que no es la misma que la zona núcleo agrícola que puede ser Gualeguay, Victoria o Diamante", precisó y entendió que "en todo caso habrá que hablar de montos de avalúo".



"Queda muy simpático, muy marketinero para la tribuna, pero es totalmente injusto porque quien tiene 1001 hectáreas en Feliciano va a pagar y quien tiene 980 en la zona núcleo agrícola no lo va a hacer, y sin duda la productividad y rentabilidad en esa zona es mucho mayor", ejemplificó.



Y entendió que aún, cuando "haya una cantidad de unidades que estén en manos de sociedades o personas jurídicas cuyos propietarios no sean de la provincia (como explicó el gobernador Bordet), eso no cambia la situación de equidad".



Para el sector "la provincia tiene que buscar la formar de arbitrar otras medidas para equilibrar las cuentas".



Bel también reconoció que posiblemente la FAA sea la entidad que, en su mayoría, no se vea afectada por la ley, "pero es una cuestión de sector y de equidad", aclaró.



Las entidades rurales mantendrán una reunión virtual para evaluar el tema y no se descarta que puedan emitir una declaración conjunta. (Fuente: APF)