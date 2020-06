A dos semanas del receso de julio, empiezan a delinear el retorno a las aulas

El martes se volverá a reunir el Consejo Federal de Educación y está previsto que los ministros de las carteras educativas de todo el país aprueben el protocolo sanitario previsto para la reanudación de las clases presenciales.Además de las condiciones favorables que rodean a los ámbitos rurales,será para aquellos cursos que este año debían finalizar sus estudios.El regreso presencial será determinado de forma regional y en función de la situación epidemiológica de cada lugar.Pero además de ello, un aspecto singular del encuentro previsto para mañana es la, ya que hay temor y la desconfianza de padres y docentes acerca de la propagación del Covid-19 en el espacio escolar.En las últimas semanas el Consejo General de Educación (CGE) ha venido manteniendo distintos encuentros con los gremios docentes.En la provincia, el universo comprende a 350.000 alumnos, unos 40.000 docentes en más de 3.200 instituciones educativas desde Nivel Inicial hasta estudios superiores no universitarios.El borrador del protocolo presentado deberá ser aprobado mañana por el Consejo Federal de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional y por el Consejo Rectores de Universidades Privadas.En los últimos días se adelantaron aspectos tales como el, entre otros.El esquema impone un plan de dos etapas: De condiciones antes de abrir el establecimiento educativo, y con las puertas ya abiertas., se exige una capacitación al personal docente y no docente y la preparación de las familias sobre aspectos sanitarios; la articulación entre escuelas y sistemas de salud para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones; la necesidad de contar con todos los elementos de higiene pertinentes; acceso de agua potable; y adecuación de aulas y espacios comunes para el distanciamiento físico.Asimismo contempla la actuación frente a un posible caso o contacto estrecho, y eventualmente frente a esa situación, la suspensión de clases durante un día para tareas de desinfección.Se debe garantizar la continuidad de sistemas virtuales para aquellos alumnos que no puedan asistir, y establece también el protocolo la necesidad de mantener limpias, ventiladas y desinfectadas todas las zonas de circulación, con tareas ante cada cambio de turno.