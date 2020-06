González García no descarta nuevos endurecimientos de la cuarentena

Política Oficializaron la nueva etapa de aislamiento y distanciamiento en Argentina

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, admitió que no puede descartarse que haya nuevos endurecimientos del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus en el país."Nadie lo sabe, muchos de los que avanzaron en la flexibilización de actividades tuvieron que retroceder en el mundo, como Nueva Zelanda o Corea", expresó el funcionario al ser consultado si es el "último esfuerzo" que se le pide a la población.Además, recordó que por el momento, para contener la pandemia, "no hay nada que haga efecto más allá de la cuarentena."No es una solución que nos alegre, que nos ponga contentos, pero el daño a la economía se lo hace la pandemia, no la cuarentena", expresó González García en diálogo con el canal TN."Hoy estamos con un número holgado, pero viendo el aumento exponencial de casos en 25 o 30 días, según los cálculos que tenemos, el sistema iba a empezar a entrar en estrés", advirtió el funcionario.Aseguró que la intención del Gobierno es que "no haya una vida que se pueda salvar y no sea salvada".Por otro lado, criticó a un sector de la oposición y a los dirigentes que "juegan con la grieta".Asimismo, apuntó contra el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, de quien sostuvo que "vive hablando de los testeos", mientras indicó que es "otro el discurso" de los dirigentes que tienen responsabilidad de gobierno, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador jujeño, Gerardo Morales.