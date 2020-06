Emergencia solidaria: "Al esfuerzo lo harán quienes más tienen", dijo Loggio

"La declaración de emergencia que pide el Poder Ejecutivo es tan solo reconocer la realidad que nos toca vivir desde hace meses: nadie en su sano juicio puede dudar que estamos en emergencia", sentenció el diputado Néstor Loggio (Frente Creer). Asimismo, destacó que los recursos obtenidos serán coparticipados a los municipios para atender situaciones locales."Esto que pasa no es privativo de Entre Ríos. Según el Banco Mundial, vivimos la peor crisis económica del mundo desde 1870: más tremenda que el crack de 1929; peor que los efectos de las dos guerras mundiales e infinitamente más nociva que crisis del 2001 que marcó a esta generación en la Argentina", agregó el diputado de Concordia.En ese marco, Loggio explicó que "Bordet no pide que se declare la emergencia. Lo que solicita es que, a través de la Legislatura, entrerrianos y entrerrianas pongamos las cosas blanco sobre negro y afrontemos con madurez lo que viene".Al respecto, citó que de los casi 92 mil trabajadores y trabajadoras del Estado, incluyendo el sector docente, sólo tendrán que hacer el aporte voluntario unos 13 mil agentes y más de 78 mil "no serán afectados por la emergencia"."Las entidades financieras, las mayoristas de medicamentos y los propietarios de más de mil hectáreas de campo, serán los sectores que tendrán que hacer un esfuerzo adicional para contribuir a que el Estado provincial y los municipios puedan atender esta situación excepcional", remarcó."A ningún gobernante le gusta aumentar impuestos. Pero quienes gobiernan deben tomar todas las medidas que el tiempo y las circunstancias les exigen para proteger a los más desamparados", concluyó Loggio.