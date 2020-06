Suspenden el pago de retroactivos de las pensiones de Macri, Boudou y Michetti

La ANSES resolvió suspender por el momento los retroactivos de las pensiones vitalicias tramitadas por el expresidente Mauricio Macri y los exvicepresidentes Amado Boudou y Gabriel Michetti, a causa de la situación generada por la pandemia de coronavirus.



"Resolvimos desde el organismo firmar una resolución que suspende pagar el retroactivo de las tres pensiones", informó la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta.



La funcionaria nacional reconoció que "el retroactivo les pertenece" a los beneficiarios, pero explicó que resolvió "no pagarlo por ahora, hasta que la situación de la pandemia permita estar un poquito mejor". "Era una cantidad de dinero importante y no nos parecía que era posible", agregó.





"Por supuesto sí les vamos a pagar la pensión que les corresponde por haber terminado el trámite de liquidación", aclaró en diálogo con Radio del Plata.



Asimismo, subrayó que la medida apunta a "trasladar esta idea de que el esfuerzo lo tienen que hacer todos y todas".



Los expresidentes cobran una pensión no contributiva equiparable al sueldo de un juez de la Corte Suprema y los exvicepresidentes, un 75% de ese salario.



De acuerdo a la última escala salarial publicada por el máximo tribunal, en diciembre pasado, el sueldo total básico de un miembro de la Corte es de $341.709,95.