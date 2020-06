Bordet respaldó las decisiones del Presidente para el AMBA

Celebro la decisión del presidente @alferdez de tomar las decisiones necesarias para proteger la vida de los argentinos. La salud es una sola y es en todo el país. Es muy difícil la situación económica, lo sabemos, pero más doloroso es perder la vida de nuestros seres queridos. pic.twitter.com/mKlgHnpUyM — Gustavo Bordet (@bordet) June 26, 2020

y remarcó que "la causante de la crisis no es la cuarentena, sino la pandemia" del coronavirus."Es muy difícil la situación económica, pero más doloroso es perder la vida de nuestros seres queridos", dijo Bordet en las últimas horas a través de su cuenta enEl mandatario provincial indicó que "lo mismo está pasando en todo el mundo, donde han hecho cuarentena y donde no" y por eso pidió esfuerzos para "que el número de personas fallecidas no crezca" en Argentina."Es responsabilidad de todos, y todos podemos ayudar cuidándonos a nosotros mismos y cuidar a los demás", concluyó.Uno.