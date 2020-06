Santa Elena: "Hace 97 días realizamos control sanitario en ingreso a la ciudad"

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi , en diálogo con el programa Buenas Noches, afirmó: "Hemos sido la primera ciudad de la provincia en hacer un control sanitario en el ingreso de la ciudad, como un puesto permanente, las 24 horas del día. Hoy llevamos 97 días estando en ese lugar, con médicos, enfermeros, tránsito, agentes sanitarios, rescatistas, bomberos, policías, gente de tránsitoque está con lluvia, viento, en una carpa que hemos preparado para que la gente pueda hacer el control y que el virus no llegue a nuestro pueblo".



Entre las actividades que realizan, está la de "desinfección de vehículos, tomamos la temperatura, corroboramos de dónde vienen quiénes llegan a Santa Elena, si tienen la autorización para entrar a la ciudad, todo lo que se pide de acuerdo a las indicaciones provinciales y nacionales. Después que nosotros comenzamos con ese control estricto, muchas ciudades se sumaron a realizarlos en sus localidades", puntualizó Rossi.





"El 95 o 99 % de la población ha hecho un acatamiento de las directivas, resoluciones que se toman a nivel local, provincial y nacional, han acompañado en este largo tiempo. Todos pensábamos que iba a ser mucho más corto", afirmó.



Mencionó que hay personas oriundas de Santa Elena que, "por distintos motivos, por salud, para realizar trámites, hay gente que trabaja en la construcción que están habilitados, vienen los fines de semana. Es complicado".



Hubo "diferencias" con el tema de Transporte, ya que el intendente de Santa Elena no estaba de acuerdo en que se habilite. "Cuando se nos consultó respecto del transporte que iba a hacer Paraná- Hasenkamp-La Paz-Santa Elena. Le dije a la gente de Transporte que iba a hablar con mis colegas. Acordamos consultar al COES y a nuestros organismos de salud, cómo se agravó el tema de Paraná, obviamente decidimos que no sea así. Teníamos pocas ganas que se habilitará una línea de transporte hasta que esto se pase un poco y podamos llevar tranquilidad a la comunidad", afirmó. Elonce.com.