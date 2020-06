Impulsan una moratoria para deudas de tributos municipales en Paraná

La iniciativa plantea que los contribuyentes podrán realizar un plan de pago para regularizar las deudas impositivas en forma directa con el Municipio, es decir, sin la intermediación de procuradores fiscales ni gestores e incluso podrán hacerlo sin necesidad de concurrir en forma presencial a las oficinas de la Administración Fiscal Municipal (AFIM); y comprende tanto a las deudas judicializadas como aquellas en gestión extrajudicial.La modificación propuesta tiene en cuenta "la importancia que para el Estado Municipal representan los ingresos derivados por procesos de regularización de deudas, sobre todo en un contexto de retracción económica, por el impacto de la crisis provocada por el gobierno de Cambiemos y que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus".También se inscribe "en el proceso de agilización del pago de tasas municipales que ha encarado el intendente Adán Bahl desde el comienzo de su gestión, a través de la página web oficial, con la modernización e incorporación de nuevas tecnologías de gestión para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Del mismo modo se dispuso una prórroga en el pago de tasas y beneficios por el pago anticipado para los vecinos paranaenses".En este contexto es que Granetto apunta además "a atender un reclamo de contribuyentes que, no obstante su intención saldar sus deudas, ven obstaculizada dicha posibilidad de acogimiento por la exigencia de acuerdo previo sobre el valor de honorarios con profesionales que intervienen en estos procesos, lo que deriva directamente en la demora, cuando no la pérdida de recursos más que valiosos para el Municipio en el contexto actual de recesión económica, emergencia municipal y pandemia sanitaria".Granetto resaltó que "la regularización de las deudas tributarias que han sido judicializadas no debería verse obstaculizada por la exigencia previa de pago total o parcial o de un acuerdo sobre emolumentos diferentes de los conceptos referidos, ni la conformidad de terceros ajenos a la estricta relación entre el contribuyente y el fisco municipal".