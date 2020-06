Regreso a las aulas: Qué requisito será excluyente y quién definirá las fechas

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó que "pensamos en un regreso a las aulas en agosto". Exceptuó de esta posibilidad al AMBA y a Resistencia. Dijo que mientras en el resto del país se mantenga una baja circulación del virus, reabrirán las escuelas, aunque si avanza la propagación en otras ciudades del país, el regreso de las clases presenciales podría demorarse en las mismas.Como requisito excluyente, el funcionario dijo: "y si se dan esos escenarios, tomando las medidas de seguridad, podemos presentar un regreso en el mes de agosto".En este marco, advirtió que el gran desafío seráy espacios comunes, para "garantizar la salud de la comunidad educativa".porque tienen que mantener una distancia de metro y medio, y hoy con las dimensiones de las aulas y la cantidad de pupitres no se puede. Por eso, debe ir la mitad, pero es un paso importante porque se recupera el vínculo entre la docente y los estudiantes", analizó en diálogo con radioPor otra parte, indicó que cada establecimiento deberá garantizar el distanciamiento y las medidas de higiene correspondientes, y en los que no se cuente con esta infraestructura, se trabajará para que así sea., porque la mayor preocupación es cuidar a la comunidad educativa", enfatizó.También manifestó quepara que no se produzcan congestionamientos en la puerta de la escuela."Esto demandará un escalonamiento en el horario de ingreso y salida. Sobre todo, en las ciudades grandes, para poder descomprimir el horario escolar y el uso del transporte", aclaró.