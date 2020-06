Se tomarán medidas restrictivas, pero Entre Ríos no retrocederá de fase

Sobre las medidas tomadas

Política Reducen el trabajo presencial en la administración pública provincial en Paraná

Sobre la situación en las cárceles

Así lo confirmó ala ministra de Gobierno, Rosario Romero.En ese sentido explicó que, en Santa Ana, en Islas, o en su momento, como ocurrió en Colón".porque hay departamentos donde hace muchos días en los que no hay nuevos casos, e incluso algunos en los que no hay ningún caso como Villaguay, Victoria, Federal o Feliciano", argumentó la ministra al remarcar que"Hasta que haya una vacuna, tenemos que internalizar que debemos guardar distanciamiento y protegernos a nosotros mismos y a los demás", sentenció Romero.Según aclaró, "durante estos días habrá guardias que aseguren la atención de la urgencias y no ingresarán nuevos trámites que no tengan este carácter de urgente"."Habrá personal en las oficinas, pero en menor cantidad, porque el propósito es disminuir la circulación de personas en Paraná y provocar la posibilidad de disminución de circulación del virus", justificó la ministra de Gobierno al recalcar: "Hasta ahora tenemos circulación por conglomerado y tenemos que evitar que haya circulación comunitaria"."Hay que respetar el distanciamiento, y como en las oficinas conviven entre dos y tres personas, es necesario que estemos con tapabocas", acotó."La restricción de las visitas es una disposición del orden nacional y la provincia no es una excepción; en las nueve cárceles entrerrianas no hay visitas", recalcó la ministra de Gobierno.En la oportunidad comentó que "hubo una petición de internos de la unidad penal Nº1 pero tras una reunión con miembros del Colegio de Abogados explicamos que no hay, y menos en Paraná, ninguna condición para habilitar las visitas; tenemos que evitar ese contacto"."Sí propiciamos que los internos dispongan de teléfonos celulares en los momentos de esparcimiento. Tratamos de mantener labores dentro de las unidades penales y el mayor contacto posible a través de los familiares por videollamadas en los momentos en los que tienen recreos o esparcimiento. Es una medida necesaria y los internos deben hacer ese sacrificio para preservar la salud", argumentó.