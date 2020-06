Concordia reforzará los controles en accesos y piden mayor compromiso a vecinos

El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, coordinó una reunión de trabajo con la finalidad de fortalecer los controles preventivos que se realizan en los accesos a la ciudad, ante las recomendaciones impartidas por el Comité Operativo de Emergencia Sanitaria debido al incremento de casos tanto a nivel nacional como en diferentes localidades entrerrianas.



En la oportunidad, las diferentes áreas que intervienen en estas labores ofrecieron un panorama de situación de los métodos de trabajo, el flujo vehicular que se registra y la evolución del escenario en los últimos meses. Francolini, por su parte, destacó el accionar del Comité Operativo de Emergencia y la función estratégica que cumplen los controles, desde el punto de vista sanitario; fundamentando detalladamente su interés en reforzar estos retenes.



"Concordia presenta hoy una situación epidemiológica controlada. Por el bien de la salud y la vida de todos los concordienses, es fundamental que podamos sostener este escenario el mayor tiempo posible", enfatizó el Intendente.



"No podemos asegurar que transitaremos los próximos meses sin casos o que podremos evitar absolutamente la circulación viral. El exceso de optimismo en una situación así rozaría la irresponsabilidad. Por eso, nada de lo que hagamos será en vano ante la llegada del invierno, la tendencia creciente en el número de casos, tanto en el país como en nuestra Provincia, y la importancia de prevenir y planificar para estar mejor preparados si la situación se agrava", aseguró Francolini.



"Nuestro interés está en fortalecer dos frentes de acción que consideramos fundamentales: los controles en los accesos y la concientización de la ciudadanía", argumentó el jefe comunal. "Tenemos que ir a una modalidad de controles aún más estrictos en las entradas a Concordia y lograr que, dentro de la ciudad, sean los mismos vecinos los que más se esmeren en cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención", remarcó. Cumplimiento de la cuarentena, controles y compromiso ciudadano

"Actualmente, el ingreso de gente que viene de otras ciudades o países en riesgo es registrado en el puesto sanitario de la ruta A015. Se toman sus datos, se evalúan sus síntomas y temperatura y se registra su domicilio; para luego supervisar la evolución de sus condiciones de salud mientras cumplen la cuarentena", detalló Mauricio Alegre, coordinador de Gestión de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.



"El sistema de registro y monitoreo funciona bien. Pero hay dos aspectos que son fundamentales: el compromiso de cada uno de cumplir la cuarentena y la colaboración que puedan prestar los vecinos", añadió por su parte Martín Amiano, quien tiene a su cargo la organización y articulación de tareas en el puesto de control del acceso norte.



"Por eso, le pedimos encarecidamente a los que vengan de otros lugares que no traten de ocultar o simular su situación. Porque trabajamos en coordinación con otras ciudades, con las fuerzas de seguridad y otras áreas. Así que de una forma u otra detectamos cuando alguien nos miente o pretende entrar sin avisar. Pero aún así, le pedimos a los vecinos que ante la constatación de situaciones donde hay gente que vino de otros lugares y no cumple estrictamente con la cuarentena llame a la Policía, al 101, para que podamos tomar las medidas respectivas", agregó el funcionario.



Por su parte, el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza subrayó que "la pandemia no terminó, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. Hay que cumplir el distanciamiento, usar el barbijo, lavarse las manos y cumplir estrictamente las medidas que todos ya conocemos. Comprender esto es fundamental para que en Concordia no pase lo que hoy está pasando en otras ciudades".



"El Intendente pidió aún más esfuerzo y compromiso de todos los actores que mayores responsabilidades ejercen en el manejo de esta situación. Hay mucha gente trabajando y poniendo todo para cuidar la salud de los concordienses. Hay muchos vecinos y vecinas que hablan con nosotros y nos cuentan cómo se cuidan y lo que hacen en su casa y en sus barrios para que la gente se cuide más. Sin dudas, todos estamos haciendo un gran esfuerzo; pero ahora, más que nunca, tenemos que mantener la guardia en alto y cuidarnos aún más que antes, para salir adelante entre todos", concluyó.