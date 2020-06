Presentan amparo para evitar ingreso de chilenos asintomáticos por la Patagonia

El líder del Sindicato de Petroleros Guillermo Pereyra presentó un amparo judicial para evitar el ingreso de chilenos asintomáticos de Covid-19 por uno de los tres pasos recientemente autorizados por la Dirección de Migraciones en la Patagonia."Solicito se ordene cautelarmente la suspensión de los efectos del acto administrativo en cuestión, específicamente se suspenda el tránsito de ciudadanos y residentes en la República de Chile, entre el pasos fronterizos de Cardenal Samoré (Argentina) y Chile", señaló Pereyra en el escrito.El gremialista y ex senador nacional neuquino objetó la Disposición 2437/2020 publicada este lunes en el Boletín Oficial, que "autoriza de forma excepcional y a condición de reciprocidad, el tránsito de ciudadanos y residentes en la REPÚBLICA DE CHILE, en tanto que por su nacionalidad y categoría migratoria no precisen visación consular alguna salvo acuerdos bilaterales vigentes, entre los pasos fronterizos de Cardenal Samore, Huemules y el Paso Integración Austral, siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas y den pleno cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional".Pero según Pereyra, esa disposición es "arbitraria e ilegal" y su aplicación "afecta diversos derechos constitucionales".Sin embargo, desde el Gobierno nacional aclararon que la medida no es nueva. "Se ratificó una decisión que ya estaba, que lo que hace es garantizar el tránsito país-país", explicó la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, en diálogo con el canal TN. Y aclaró que esto se hace dado que hay ciudades fronterizas que quedan aisladas si no se transita por rutas chilenas.La funcionaria explicó que con esta medida un ciudadano chileno puede pasar por territorio argentino para ir a otra localidad chilena si no tiene otro camino. Pero previamente deberá pedir autorización al consulado argentino y justificar la solicitud. Incluso, cabe la posibilidad de que sea escoltado por fuerzas de seguridad. "Esto no significa que un chileno puede entrar al país", insistió Carignano.En la fundamentación, Pereyra recordó que su pedido se realiza en el marco de una emergencia sanitaria nacional y que una demora en suspender la Disposición es "peligro" por el "avance desmesurado y acelerado" del nivel de contagio del Covid-19.Ámbito.com.