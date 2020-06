El Concejo Deliberante de Paraná suspendió la sesión para extremar los cuidados

Desde la Presidencia y los distintos bloques que componen el Concejo Deliberante de Paraná, se acordó la suspensión de la sesión prevista para este jueves ante la aparición de un foco de contagio de coronavirus en la capital entrerriana, y llamaron a los vecinos a extremar las medidas preventivas.La decisión se tomó luego de que el Ministerio de Salud confirmara que en Paraná existe circulación por conglomerado del coronavirus, es decir, que la mayoría de los casos diagnosticados tienen contacto con algún caso ya confirmado.Ante este nuevo escenario, la titular del HCD, Andrea Zoff, en conjunto con los presidentes de bloque, Sergio Elizar, del Frente Creer Entre Ríos; Claudia Acevedo, de la UCR; Maximiliano Rodríguez Paulín, del PRO; y Emiliano Murador, de Paraná Futura, consideraron conveniente postergar la sesión prevista para este jueves y continuar el trabajo parlamentario en forma virtual.Así, los referentes parlamentarios coincidieron conveniente suspender la sesión y continuar con el trabajo en comisiones, de manera virtual, siguiendo los protocolos sanitarios y las recomendaciones del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES).En una declaración conjunta apelaron a la responsabilidad de los ciudadanos, "que no solo consiste en colaborar en el cumplimiento de las recomendaciones y en el seguimiento de las indicaciones de las autoridades sanitarias, sino que también radica en tomar conciencia de que, precisamente porque vivimos en un Estado democrático, su sostenimiento depende de todos y cada uno de nosotros"."Suspender la sesión no es un acto administrativo sino una decisión responsable ante el nuevo escenario que se nos presenta en la ciudad; una decisión que implica la necesidad de tomar todos los recaudos para evitar la propagación del virus", resaltaron; y agregaron que la irrupción de un brote del coronavirus en la ciudad "pone a todos en alerta, tanto a los vecinos como a quienes tienen una responsabilidad institucional, y refuerza la idea de que es necesario extremar los cuidados para frenar la circulación del virus".Por eso, los concejales de todos los bloques con representación en el Concejo Deliberante solicitaron a los paranaenses extremar las medidas preventivas, el distanciamiento social obligatorio, el uso de tapabocas y la reducción de las salidas del hogar al mínimo indispensable.Por último, llamaron a renovar el esfuerzo colectivo y la responsabilidad social "para no tirar por la borda todo el trabajo que como sociedad hemos hecho".