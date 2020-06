Ex espía de la AFI admitió "seguimientos a periodistas y políticos"

La ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Mercedes Funes Silva presentó un escrito ante una subcomisión de la bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso, en el que admitió que durante su participación en el organismo se enteró que bajo las órdenes del ex director de Operaciones Especiales Alan Ruiz se realizaron "seguimientos a periodistas y políticos".



"En determinado momento que coincidió cuando Alan Ruiz era Director de Operaciones Especiales, otros agentes hicieron comentarios personales y en los grupos de Whatsapp que les habían ordenado la realización de seguimientos a periodistas y políticos", señaló.



"Esa circunstancia me llamó la atención (porque podían constituir tareas operativas impropias e ilegales), por lo que inmediatamente le transmití a Ruiz mi inquietud, quien me aseguró que debían cumplirse debido a requerimientos judiciales ya que estas personas era sospechadas de distintos delitos tales como lavado de activos, pedofilia y encubrimiento", agregó en el escrito, al que NA tuvo acceso.



Funes Silva se desempeñaba desde el 2010 como agente de la Policía Federal Argentina y en 2016 fue trasladada a la AFI por el el vínculo que tenía con el ex espía Jorge "Turco" Sáez, uno de los agentes involucrados en la trama de espionaje ilegal que investiga el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena.



Según relató, toda la información de inteligencia que "subía de manera pormenorizada a (Silvia) Majdalani y (Gustavo) Arribas", subdirectora y director de la AFI durante la gestión de Cambiemos, respectivamente.



"La AFI era una sola y su estructura de mando también era única, piramidal y comenzaba en Gustavo Arribas, continuaba en Silvia Majdalani y en lo que respecta a la cadena de mandos mis superiores fueron las personas que ocuparon sucesivamente el cargo de director de Contrainteligencia, de Operaciones y Operaciones Especiales", indicó Funes Silva.



En este sentido, aclaró que todas las actividades que ella realizaba en el organismo "estuvieron en pleno conocimiento de las autoridades".



"Por todas estas razones sostengo que la estructura jerarquia del organismo que hizo suponer sin vacilar que la AFI estuvo al tanto de todas las actividades del espionaje que se realizaron, porque no solo recibíamos ordenes, no solo no proveían los medios y la logística necesarios para llevarlas a cabo, sino había que reportar los resultados a la cadena de mando", concluyó.



Sobre las visitas de agentes a la Casa Rosada, dijo que ella sólo visitó ese lugar una sola vez para entregar documentación en el despacho de la ex funcionaria Susana Martinengo a pedido de Sáez y Leandro Araque, quienes al igual de Facundo Melo ya declararon ante la subcomisión bicameral.