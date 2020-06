Covid 19: El ministro de Salud aseguró que se espera otro "repunte" de contagios

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que el país todavía no llegó al pico de casos de coronavirus tras el fuerte aumento de contagios detectados en los últimos días. "Aún nos falta para eso, ojalá que no nos falte mucho", dijo el funcionario, que en ese marco advirtió sobre el futuro de la cuarentena., comenzó González García."Me parece que vamos a tener todavía un repunte, la velocidad de diseminación del virus en una megalópolis genera una casuística muy fuerte", continuó el funcionario.Consultado sobre la posibilidad de una marcha atrás en la flexibilización de la cuarentena, sobre todo en Buenos Aires, comentó: "Es deseable. Tenemos que tomar una medida. Lo que estamos haciendo fue útil para tener un crecimiento lento. Estamos creciendo (en casos). Tenemos que buscar cómo paramos este crecimiento. Siempre dijimos que (la flexibilización) era con el pie en el freno".Adjudicó la suba de contagios a que. "No es la misma actitud de gran parte de nosotros con respecto a los cuidados. Estamos cansados, lo entiendo, yo estoy cansado. Pero no hay otro método", lamentó en declaraciones al canal América."No es una decisión que tomo yo. Mi consejo sería reducir mucho la movilidad. El transporte es tremendo, el virus no viaja solo, viaja con la gente que se traslada", dijo. Y remarcó: ", hay mucho movimiento. Hay que bajar el movimiento".Más adelante, reiteró: "Hay que restringirlo mucho, mucho, mucho. Será en un período más corto, no como al principio, pero hay que hacer algo para frenar la curva (de contagios)".También aconsejó optimizar el programa DetectAR. "Hay que seguir trabajándolo, con una actitud activa de ir a buscar el caso, que se hace cuando hay una evidencia de circulación comunitaria".Reiteró su crítica a lo sucedido en los últimos días: