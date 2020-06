Lucía Varisco denunció un hecho que calificó como "intento de "intimidación"

La diputada provincial Lucía Varisco (UCR) detalló un hecho que calificó de "intimidación". Detalló en Quién Dice Qué que hace dos semanas violentaron su vehículo en la zona de un hipermercado. "Cuando volví de comprar encontré mi auto abierto, no me faltó nada, y la sorpresa fue también que habían metido una llave y me m arcaron el tablero, como que al auto lo habían querido arrancar. Me sorprendió mucho que, primero no me haya faltado nada, porque hubiese estado más tranquila s se trataba de un robo al azar, y por el otro lado que me hayan querido sacar el auto o darme una señal", relató.



Dijo que "en la Fiscalía y en la comisaría me comentaron que en Paraná "no hay casos de robo de autos. Por esto, aunque quisiera ignorarlo y querer tener tranquilidad por dentro, lo tomo como una intimidación, como una forma de llamarme la atención, cosa que me viene pasando desde hace unos tres años, con cuestiones menores o que no dan para denunciar: que te estén siguiendo, que te estén sacando fotos o tener autos sin patente parados frente a tu casa. Este hecho, el de ahora, me colmó".



Para la diputada "es muy llamativo que mi papá (Sergio Varisco) saque un capítulo de un libro que está escribiendo sobre la causa, y al otro día me pasa esto. Ojalá sea una equivocación y no tenga nada que ver".



Aportó además que en Fiscalía "no me tomaron la denuncia, me mandaron a hacerla a la comisaría. Ya me había pasado el año pasado con otra amenaza en la que me mandaron un mensaje de que 'en una hora me iban a matar', llegué a Fiscalía y no me quisieron tomar la denuncia y tuve que ir a una comisaría, y allí si, muy amablemente me la tomaron".



Al ser consultada, mencionó que en la Cámara de Diputados se solidarizaron con ella.



Respecto de su padre, Lucía Varisco dijo que el ex intendente de Paraná "está bien, escribiendo el libro, viene cuidándose mucho de su salud. Sigue peleándola desde el lugar que le toca. Soy una convencida que el 'lawfare' existió, de que la persecución política en el gobierno anterior existió, a estas cosas ya las veníamos diciendo en los alegatos del juicio, pero ahora que empiezan a aparecer tantos casos en el país, de persecución política, de espionaje ilegal, es como que nos empieza a cerrar muchísimo más todo". Elonce.com.