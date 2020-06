Fernández se reunió con Kicillof y Larreta: Cómo seguirá la cuarentena en AMBA

Ciudad y provincia

El presidente Alberto Fernández recibió hoy al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la Quinta de Olivos para definir cómo seguirá la cuarentena en el AMBA tras el fuerte aumento de casos de coronavirus en los últimos días.El encuentro duró cerca de una hora y media en la residencia oficial, en momentos en que crece el número de contagios y faltan seis días para el 28 de junio, fecha límite -por ahora- de la cuarentena.Si bien se descuenta que el período de aislamiento se extenderá por varias semanas más, la principal decisión que debe tomar ahora el Poder Ejecutivo, junto a la Ciudad y la Provincia, es la de si hay o no una marcha atrás en la fase.La provincia de Buenos Aires insiste en que se debe volver a atrás con las medidas de apertura para eludir el colapso del sistema de salud y reclama un regreso a la fase 1.En tanto, en la Ciudad consideran que deben tomarse medidas más drásticas, pero no están convencidos de una vuelta al principio.En lo que sí están de acuerdo por estas horas, independientemente de la fase de cuarentena, es en adoptar medidas que apunten a reducir al máximo la circulación de personas en ambas jurisdicciones, ya que todos coinciden en que el movimiento incrementa la cantidad de casos.Antes de la reunión, Kicillof subrayó: "Hay un crecimiento muy fuerte de la curva de contagios, sigue la velocidad de duplicación y no importa cuando hagamos si la enfermedad sigue progresando"."Si esto sigue expandiéndose a los cordones de conurbano, no hay sistema que aguante", afirmó el gobernador bonaerense.Según informaron fuentes de las tres administraciones, durante la reunión se llevó a cabo "un repaso de lo que se había trabajado el viernes" entre el gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño. Se compartió la "preocupación por la suba de los últimos días", y se acordó "seguir monitoreando los datos día a día" para tomar una decisión "hacia el fin de la semana". También reiteraron que se "reforzará fuertemente el control de la movilidad", sobre todo en los accesos a la ciudad desde y hacia la provincia.Cerca del Presidente mostraban pesimismo en relación al futuro. "Esto va a empeorar mucho y rápido. Si esto ocurre, volvemos para atrás", pronosticaba un vocero que tuvo acceso a lo conversado entre Fernández y sus dos invitados. "Revisaremos otra vez los permisos, se endurecerán otra vez los accesos y estaremos atentos a los números de camas ocupadas y aumento de casos", ampliaban cerca del Presidente.