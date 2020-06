Empresarios de Colón reclaman libre ingreso de su mercadería en otras ciudades

Empresarios del Centro Comercial, Industrial y de la Producción Colón difundieron un comunicado en donde le solicitan a las autoridades el libre ingreso de su mercadería en otras ciudades.



"Desde la determinación epidemiológica de contagio por conglomerado en la ciudad de Colón, San José y Liebig, las distribuidoras de alimentos locales han sufrido la prohibición de ingreso en distintas ciudades de la provincia, aunque están vigentes las normas nacionales sobre actividades esenciales", expresa el comunicado.



Y continúa: "Cecom Colón, solicita a la Ministra de Salud, Lic. Sonia Velázquez y al ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo su intervención para corregir esta situación, permitiendo el libre ingreso de la mercadería trasportada por las empresas locales en todas las localidades entrerrianas donde comercializan sus productos. Cabe aclarar a la sociedad el CoES provincial informó que la transmisión por conglomerado no significa circulación comunitaria del virus".



"Prohibir el ingreso es, a nuestro criterio ilegal. Esta situación significa una pérdida económica para las distribuidoras colonenses, ya que muchos de sus clientes no recibieron sus compras", dice la nota a la que accedió Elonce.



"El impedimento de nuestro genuino ejercicio comercial por la situación sanitaria, lo sentimos como una discriminación y nos arrebatan nuestros derechos constitucionales a la libre circulación y trabajo mencionó unos de los empresarios"



Al finalizar, declaran que "Los empresarios reunidos acordaron que de no haber una pronta resolución se avance con la presentación de un recurso de amparo que garantice el normal desenvolvimiento de las actividades consideradas esenciales por el decreto nacional".