Gobierno provincial instrumenta políticas para el sector turístico entrerriano

Foto: Ilustrativa

Frente a la pandemia, el gobierno instrumenta políticas para la actividad turística que responden a este nuevo escenario. La ley de emergencia contempla beneficios y propone nuevas alternativas para enfrentar la difícil situación. La colegiatura de profesionales en Turismo va en ese sentido.



El ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo dijo al respecto que "la colegiatura es un viejo anhelo del sector; lo mismo que una ley de transporte que contempla nuevas modalidades que no escapaban a las actividades de transporte que normalmente se estaban desarrollando asociadas al turismo". El jefe de la cartera puso en contexto la acción pública al determinar que "son herramientas que, sumadas a las distintas gestiones crediticia, asisten al sector turístico ante la nueva realidad".



Bahillo profundizó al indicar que "trabajamos en instancias formativas para darle valor agregado al sector, facilitando el acceso, como la elaboración de protocolos de buenas prácticas sanitarias para diversificar nuestros productos, atendiendo las particularidades de cada uno de ellos". En torno al porvenir sentenció que el programa estratégico planteado antes de la pandemia se regenera en un plan de reactivación, adaptado a esta nueva realidad que impone la pandemia siempre en acuerdo con el sector privado. Potencial sostenible Acerca de las propuestas de desarrollo de formas de turismo sostenible, el secretario de Turismo Gastón Irazusta especificó: "El turismo sostenible refiere a una actividad no solamente comercial sino también a un contexto social, ambiental y cultural; al desarrollo de la actividad no solamente pensando en beneficios económicos sino también asociándose a los intercambios, experiencias y reafirmación de patrones culturales e identidad cultural, y por supuesto conservación y aprovechamiento racionales de los recursos naturales".



Para el secretario, "el turismo sostenible es un elemento que tenemos que seguir trabajando mucho en nuestra provincia, tenemos un potencial muy fuerte, y una serie de riquezas que nos permiten ilusionarnos en ese aprovechamiento sostenido. Es una manera de desarrollar una actividad con el cuidado suficiente para que las generaciones futuras sigan contando con esos recursos, y que no se haga un mal uso que los haga desaparecer. Es un aprovechamiento racional del enorme patrimonio natural y cultural de nuestra provincia".



Según definió Irazusta, el turismo sostenible es una forma de ordenar la actividad basado en el cuidado de los recursos, donde tiene valor la responsabilidad individual, apelando al respeto del turista hacia sus anfitriones, quienes lo reciben; de ser respetuosos de la idiosincrasia y de las necesidades sanitarias que hay que respetar. Y, por contrapartida, aportó, "nosotros debemos ser respetuosos de quienes nos visitan y poder darles garantías de que van a estar en un lugar seguro, para que se lleven una buena experiencia sin consecuencias negativas, sino todo lo contrario".



En ese marco Bahillo aportó que "a partir de la pandemia la seguridad sanitaria es un factor determinante y el mundo digital adquirió un rol vital. Entonces hay que dar todo un salto de calidad para poder ser competitivos, tanto como destino en general o como estación de servicio en particular, por dar un ejemplo. Sin dudas hay todo un proceso de reconversión, de acomodamiento asociado justamente a esta concepción de turismo sostenible, responsable, que nos pone en una situación de trabajar en estos proyectos. Ya venimos reactivando y agregándole valor a la prestación de servicios, porque es la manera en que podemos ser competitivos, podemos tener también una proyección de crecimiento". El eje en la seguridad sanitaria En torno a la liberación del turismo interno en algunas zonas de la provincia Irazusta fue determinante: "Se abren ciertos interrogantes ante los focos de casos positivos que hemos tenido los últimos días, el eje pasa por la seguridad sanitaria de los entrerrianos, para que podamos tener un desarrollo de las actividades y la convivencia lo más seguro posible. Bajo este paraguas se considera que la actividad turística es una necesidad muy fuerte para nuestra provincia, somos conscientes de la necesidad de reactivar el sector turístico lo antes posible, pero tenemos que ser respetuosos de estas instancias sanitarias.



Ya se han ido flexibilizando algunas actividades, como la gastronomía a un 50%, la hotelería de acuerdo a las necesidades de los municipios, que no son turísticas pero que de alguna manera comenzaron a generar cierto movimiento y esperamos que lo antes posible, cuando tengamos cierta calma en cuanto a los casos de Covid-19 que podamos tener en la provincia, eso vaya ir facilitando tener un movimiento turístico intraprovincial, la cual será seguramente la primer escala a abordar previamente a tener un movimiento más allá de los límites de la provincia".