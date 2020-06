Detalles del bono de 3 mil pesos para quienes no cobraron el IFE

El Ministerio de Desarrollo Social dispuso el pago de un refuerzo de 3 mil pesos para las personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo y que no hayan cobrado los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), creado por el Gobierno nacional para hacer frente a la crisis económica por la pandemia de coronavirus.



El anuncio de este pago adicional, abonado también en abril, estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en una reunión con referentes de organizaciones sociales.



El programa reúne a los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario y tiene como principal objetivo avanzar en la conversión de planes sociales para poner el foco en la empleabilidad y las propuestas productivas. Claves del refuerzo de $3000 para beneficiarios de Potenciar Trabajo que no cobraron el IFE ¿Cuántos pagos se harán del refuerzo de $3000?: hasta el momento se pagó abril y se una segunda tanda correspondiente a mayo a mes vencido.



Fechas de cobro: no está definido el cronograma de cobro de este refuerzo, pero comenzará cuando se termina de pagar el IFE.



¿Cómo se cobran los $3000?: se depositará en las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de débito con las que ya cobran los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo



Universo de beneficiarios: son 260.000 hombres y mujeres mayores de 18 y menores de 65 años, la mitad de los registrados en Potenciar Trabajo que no cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Si cobré el IFE, ¿puedo cobrar los $3.000?: Arroyo puntualizó que este beneficio está dirigido a aquellas personas que no hayan percibido el bono IFE de 10 mil pesos.