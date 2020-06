Fernández dijo que Belgrano "inspira a hacer la utopía de un país mejor"

A pesar de que la pandemia nos alejó de nuestros afectos, los argentinos entendimos la necesidad de cuidarnos entre nosotros.



Este Día de la Bandera es una buena oportunidad para recordar que todo eso que logramos lo hicimos unidos. Sigamos cuidándonos.#LaBanderaNosUne ?? pic.twitter.com/MZoQE4sDCN — Alberto Fernández (@alferdez) June 20, 2020

"En este tiempo singular de la Argentina asediada por la pandemia, y por un país castigado por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos, Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de un país mejor", dijo el mandatario al encabezar el acto."En este tiempo singular de la Argentina asediada por la pandemia, y por un país castigado por la desigualdad y por el olvido al que han sido condenados millones de argentinos, Belgrano me inspira a pensar que los argentinos podemos hacer la utopía de un país mejor", dijo el mandatario al encabezar el acto.En ese marco, Fernández destacó la figura del "inmenso don Manuel Belgrano" y sostuvo que el prócer "así como otros que dejaron todo y murieron en la miseria", deben ser "nuestro faro en esta noche que vivimos"."La pandemia no nos deja estar cerca, estamos a la distancia, cada uno en un lugar distinto", dijo el mandatario al iniciar el acto, en el que -a través de una videoconferencia- dialogó con alumnos de 4° grado de todas las provincias, a quienes les tomó la tradicional promesa a la bandera.Asimismo, el Presidente tomó juramento a miembros de las Fuerzas Armadas, quienes participaron de la videoconferencia desde el Ministerio de Defensa.En su discurso, Fernández remarcó que Belgrano fue "un hombre que no lo recordamos solo por ser quien creó la bandera, sino que fue enorme porque tuvo virtudes únicas, propias de los grandes hombres".El jefe de Estado destacó los "desafíos que tomó Belgrano", como "ponerse el traje de soldado e ir a defender la frontera norte del país", donde tuvo un socio muy importante como Martín Miguel de Güemes, otro caudillo que luchó denodadamente por garantizar que las fuerzas españoles no ingresen"."Murió con solo 50 años hundido en la pobreza y, si uno mirara hoy en día los conceptos de éxito, Belgrano no fue exitoso porque en el presente eso significa tener fortunas, pero la historia no hace exitosos a esos hombres, sino a los que como Belgrado dedicaron una vida en pos de la libertad de su pueblo", concluyó el jefe de Estado.