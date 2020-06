Con un tuit, Alberto mostró su postura sobre el fallo del juez sobre Vicentín

Debo admitir que vale la pena leer este análisis de @gracepenafort para poder entender mejor cómo pasan las cosas que pasan en nuestra Argentina.

El presidente Alberto Fernández mostró su desacuerdo con el fallo que este viernes restituyó la administración de Vicentin a sus directivos, por 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Ejecutivo, al compartir en Twitter una reflexión de la abogada Graciana Peñafort."Debo admitir que vale la pena leer este análisis de @gracepenafort para poder entender mejor cómo pasan las cosas que pasan en nuestra Argentina. Buscando soluciones mejores, uno puede encontrarse con resoluciones peores", escribió en Twitter.El mandatario marcó su postura, luego de reunirse esta noche con el gobernador santafesino, Omar Perotti, quien le acercó un nuevo proyecto para intervenir la cerealera "sin expropiación".En sus consideraciones, la abogada que defendió al excanciller, Héctor Timermann, en la causa por el Memorándum con Irán, evaluó que el fallo del magistrado de Reconquista, Fabián Lorenzini, es "un escándalo en términos jurídicos" y un "bochorno para el poder Judicial".La resolución de Lorenzini, adoptada a partir de un planteo de un grupo de accionistas de Vicentin sobre la presunta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención, establece que "los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados".Además, en su fallo el magistrado se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por los accionistas.En el hilo de Twitter, la abogada indicó: "Primero el juez se declara incompetente para decidir sobre la constitucionalidad del decreto 522/20 y de la ley 21.499. Es decir que dice, 'ameo yo no puedo decidir eso, vaya al fuero contencioso para ver que onda'"."Y aca viene lo inexplicable... Si el juez no puede decidir ni siquiera por encimita si el decreto y la ley es inconstitucional, entonces el Decreto es válido....pero no para este juez que sin declarar su inconstitucionalidad , simplemente ordena DESOBEDECERLO! si, así como lees", continúa.Además, la abogada criticó que Lorenzini haya dispuesto que los dueños de Vicentin vuelvan a tener el control de la empresa y que los interventores -dispuestos por el Gobierno nacional- pasen a ser veedores. "Me preguntarán en base a qué norma? La respuesta es asombrosa...en base a ninguna!! De hecho el juez no cita la norma que le permite hacer eso...porque no existe!", explica Peñafort."Pero hay más...el juez no es el Presidente de la Nación. Pero consideró eso apenas un detalle el juez...y decidió que él podía convertir a los interventores en veedores!!! Esa magia absurda de los jueces argentinos para hacer lo que no pueden hacer por la ley", cerró.