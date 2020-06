Larreta y Kicillof acordaron endurecer cuarentena si sigue la escalada de casos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvieron este viernes una cumbre en la ciudad de La Plata en la que acordaron endurecer la cuarentena si suben los contagios, al tiempo que anunciaron que hoy se cruzó la barerra de los 2.060 casos diarios -1.119 en Provincia de Buenos Aires y 803 en la Ciudad-.



Del encuentro participaron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; de la Ciudad, Fernán Quirós; y de la Provincia, Daniel Gollán.



"Estamos viendo con mucha preocupación los datos de la evolución de los contagios", indicó el jefe comunal porteño, que indicó que "sigue esta tendencia tendremos que tomar medidas más restrictivas".



En tanto, el mandatario bonaerense sostuvo que "los datos han empeorado". "Eso nos preocupa, porque a más contagios se ocupan más camas de terapia intensiva y eso va generando menos disponibilidad", expresó.



Además, Kicillof anunció el armado de una mesa técnica entre ambos distritos para analizar diversos indicadores comunes, como movilidad, ocupación de camas, mortalidad, etc. "Si esto sigue así indefectiblemente vamos a tener que endurecer la medida", evaluó.



"Estamos poniendo mucho énfasis en el control de la movilidad. Ya van dos días seguidos que bajó un poco. Vamos a ser muy estrictos el fin de semana, para que solo usen el trasporte público los trabajadores esenciales", continuó el jefe de Gobierno porteño.



"Lo más importante es la colaboración de los vecinos y vecinas de la Ciudad y la Provincia. Si tenemos que tomar medidas más drásticas para proteger la salud de la gente no nos va a temblar el pulso", cerró.



Por último, Kicillof pidió prudencia a la población el próximo domingo por el Día del Padre. "Es una fiesta familiar pero no se puede violar el distanciamiento y el aislamiento en la zona del AMBA, porque es así como han ocurrido los casos en la provincia y en el interior del país. Sabemos que es un sacrificio, pero les vamos a pedir que se limiten al círculo con el que viven y hagan reuniones por zoom, pero no violen la cuarentena", concluyó.



Este fue el segundo encuentro entre ambos mandatarios luego de que el pasado 2 de junio Kicillof viajara hacia la sede de la gobernación ciudadana en el barrio de Parque de los Patricios, en donde también hicieron énfasis en el cuadro sanitario y la reapertura de actividades en ambos distritos.



La reunión se dio en un momento de preocupación oficial por el notable incremento en la cantidad de casos positivos y personas fallecidas a causa del nuevo virus en los últimos días en el AMBA.



Al mismo tiempo, las autoridades ponen el alerta en la movilidad de la población como uno de los factores de la propagación, por lo que este miércoles comenzaron a regir controles exhaustivos en estaciones de trenes y colectivos para evitar que no los utilicen más que los trabajadores de actividades esenciales.



Larreta, que hasta este viernes cumplió con el aislamiento luego de someterse a un segundo hisopado que dio negativo, pudo finalmente participar de forma presencial en el encuentro junto a su par de provincia y autoridades sanitarias.



