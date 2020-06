El Presidente enviará "en los próximos días" el proyecto de Reforma Judicial

El presidente Alberto Fernández convocó hoy a todos los argentinos a unirse "en estos momentos difíciles" para "enfrentar el presente y el futuro, y que entendamos que eso es lo más importante en este tiempo"."Seguramente mañana, cuando salude a los argentinos por el día de la Bandera, va a ser una buena oportunidad para que los argentinos reflexionemos y entendamos que tenemos una única bandera que enarbolamos y que nos une", aseguró el mandatario durante una entrevista por videoconferencia que concedió a periodistas de emisoras de Radio Nacional de todo el país.Fernández manifestó que espera poder enviar al Congreso "en los próximos días" el proyecto de reforma judicial, iniciativa que había anunciado al asumir al frente de la Casa Rosada."Espero que en los próximos días pueda mandar la reforma para que funcione de mejor modo la Justicia Federal argentina en todos sus fueros", sostuvo el mandatario, quien señaló que va a "trabajar para tener una mejor Justicia".En diálogo con Radio Nacional, el jefe de Estado explicó que "las prioridades" de su gestión "no han cambiado, sino que se vieron alteradas" porque "la pandemia complicó absolutamente todo"."Las prioridades se han visto alteradas, no es que han cambiado. Un problema era la deuda, otro poner en marcha la economía, cómo mejorar la calidad institucional de la Argentina", indicó Alberto Fernández.Y agregó: "Esas prioridades no se han visto alteradas, sino que lo que se ha visto alterada es la realidad. La pandemia complicó absolutamente todo".