"En estos momentos difíciles, es importante unirnos", afirmó Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández convocó hoy a todos los argentinos a unirse "en estos momentos difíciles" para "enfrentar el presente y el futuro, y que entendamos que eso es lo más importante en este tiempo"."Seguramente mañana, cuando salude a los argentinos por el día de la Bandera, va a ser una buena oportunidad para que los argentinos reflexionemos y entendamos que tenemos una única bandera que enarbolamos y que nos une", aseguró el mandatario durante una entrevista por videoconferencia que concedió a periodistas de emisoras de Radio Nacional de todo el país.De la entrevista, que fue transmitida para todo el mundo en ocho idiomas, y representó un hecho histórico para los medios públicos, participaron las emisoras de Radio Nacional de Bahía Blanca; Buenos Aires; Córdoba; Esquel; Mendoza; Paraná; Río Turbio; Rosario; Salta; San Juan; y Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE). La transmisión estuvo a cargo de la Televisión Pública.En cuanto a la negociación de la deuda externa, el Presidente afirmó que "la Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir", al tiempo que informó que "las negociaciones con los acreedores avanzan y tenemos la confianza de encontrar un punto de acuerdo"."Cuando nosotros llegamos, el 10 de diciembre, la Argentina estaba prácticamente en default, y cumplimos con las obligaciones al plantearle a los acreedores una negociación", destacó.Y aseguró: "Nos vamos a volver a levantar, vamos a encontrar un acuerdo. Quiero resolver el problema de la Argentina, no de mi Gobierno. Seré una página en la historia de la Argentina. El endeudamiento que tenemos es de una enorme irresponsabilidad".En ese sentido, el Presidente afirmó que la pandemia por coronavirus COVID-19 cambió las urgencias del Gobierno nacional. "Cuando llegamos debíamos resolver el problema de la deuda, arreglar la economía, terminar con las impurezas de la democracia. Esas prioridades no se vieron alteradas, la que se vio alterada es la realidad", aseguró."La pandemia complicó la vida social de los argentinos y las urgencias, complicó la economía del mundo y la negociación de la deuda", señaló el mandatario y subrayó que "prácticamente, el Estado hoy está socorriendo a la población económicamente activa de la Argentina casi en su integridad".Según explicó, "la Argentina tiene las mismas carencias que el 10 de diciembre, y algunas se complicaron más como consecuencia de la pandemia. Jamás pensamos que deberíamos duplicar la asistencia alimentaria como debimos hacer por la pandemia. El IFE lo estimábamos para 3 millones y medio de personas, y terminaron registrándose 9 millones".Destacó que "en esa Argentina nueva que tenemos que construir está la obligación de prestarle atención a que toda la gente se incorpore al país", y aseguró que "hay que integrar a todos".En relación al aumento de casos de coronavirus en el área del AMBA, el mandatario pidió a los porteños y los vecinos del Gran Buenos Aires que comprendan la necesidad de quedarse en sus casas para volver a ordenar las cosas ya que "el crecimiento del uso de camas ha sido muy importante en los últimos días. No vaya a ser que todo el esfuerzo se vuelva inútil"."Estamos muy lejos de resolver el problema de la pandemia y las sociedades que se han relajado han tenido que dar marcha atrás. Hay una sola forma de preservarse frente a la pandemia y es quedarse en su casa", subrayó el Presidente.Destacó que, cuando finalice el aislamiento social, el incentivo a la economía estará marcado por la obra pública. "Estamos buscando reactivarla desarrollando un plan en todo el país. La obra pública es un eje central para la reactivación, y estamos preparando programas para incentivar la producción privada a través de créditos blandos".Respecto del espionaje ilegal durante el anterior gobierno, el jefe de Estado subrayó: "No cabe en mi cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario", al tiempo que anunció que enviará al Congreso el pliego para que Cristina Caamaño sea designada en la Agencia Federal de Inteligencia."A veces nos acusan a nosotros de prácticas que en verdad no hacemos, que tienen que ver con regímenes totalitarios y esto de entrometerse, usar los servicios de Inteligencia del Estado para conocer la intimidad de los ciudadanos, lo vi en las expresiones más totalitarias", destacó.Sobre el proyecto para el aborto legal, seguro y gratuito, el jefe de Estado informó que "está absolutamente terminado", y destacó: "Cuando se mande ese proyecto se va a generar un debate en la sociedad y está muy bien que así sea, pero preferí postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy que es la pandemia".