Detectaron tres nuevos casos de coronavirus en el gobierno porteño

Foto: Clara Muzzio

La ministra de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio, dio positivo en el examen de coronavirus, y de esta manera se sumó a otros dos casos de funcionarios porteños que este jueves fueron detectados como portadores de la enfermedad.



"Dio positivo. Está aislada en su casa. No se sabe la razón del contagio. Está en investigación epidemiológica", señalaron a NA fuentes del Gobierno porteño.



Durante este jueves ya se habían reportado como casos positivos de Covid-19 la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni, y su marido Alejandro Gómez, integrante del directorio del Teatro Colón.



Ellos tres se agregaron a una lista que ya tenía a otros dos funcionarios de la Ciudad que el miércoles habían dado positivo por Covid-19: Emmanuel Ferrario (secretario de Asuntos Estratégicos) y Federico Di Benedetto (secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana).



Según confirmaron a Noticias Argentinas, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se someterá este viernes a un segundo hisopado, luego de que el primero arrojara resultado negativo.



El mandatario porteño había compartido un almuerzo el viernes pasado con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien el martes dio positivo, lo cual prendió las alarmas del Gobierno porteño.



"El resultado del segundo hisopado estará aproximadamente 24 horas después de que se lo haga. Mientras tanto, redujo su actividad presencial", puntualizaron las fuentes consultadas.



En dicho almuerzo también habían estado el senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quienes se hicieron el test y en ambos casos dio negativo.