Cabandié, sobre humedales: "Que sean reserva nacional garantiza sostenibilidad"

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una videoconferencia con su par de Santa Fe, Omar Perotti y el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, en la que plantearon una agenda y un proyecto estratégico para la sustentabilidad.



Se coincidió en propiciar áreas protegidas para la producción y el ambiente, destacando que el área tripartita podría ser una gran reserva nacional.



Al respecto, en diálogo con Elonce TV, Cabandié explicó que "la quema de pastizales afectó a toda la costa del Paraná, no solamente a Rosario sino también alrededores. Se han producido quema de pastizales en el Delta, en islas pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, afectando a San Pedro y alrededores también".



"Esto no tiene que suceder más, por eso he presentado una denuncia penal, como así también lo ha hecho el gobernador Bordet. Hemos estado reunidos en conferencia virtual y hemos conversado acerca de la posibilidad de declarar a la zona como Reserva Nacional. Es una figura dentro de las áreas protegidas, que se contempla en lo productivo pero de forma sostenible. Esa sería muy buena opción y sería algo importante para terminar con esto que lleva muchos años y que en otros años se ha cobrado vidas en accidentes automovilísticos", dijo.



En ese sentido, comentó que "no podemos depender de toda la infraestructura que se lleva a cabo para apagar el fuego. He estado el lunes con brigadistas de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe, con brigadistas de Parques Nacionales. Hubo una serie de gastos operativos muy grandes, tanto del ministerio de seguridad, del ministerio de ambiente. Hemos puesto helicópteros, hemos alquilado helicópteros del Ejército, aviones hidrantes, logística. La Secretaría de Ambiente estuvo muy a tono con la problemática".



"Que sea reserva nacional garantiza la sostenibilidad de lo productivo, con la presencia de guardiaparques, con una figura distinta. La figura del Parque Nacional no permite lo productivo. Hay parques nacionales en el país que tienen áreas de habitantes y productivas, pero de manera regulada. Esas áreas son declaradas Reserva Nacional", dijo



"Falta la sesión de Tierras de las Legislaturas. Somos un país federal y después debería ser una ley nacional. Esta fue una conversación que hemos tenido. En el día de hoy me he enterado con mucha alegría que las autoridades de la provincia de Entre Ríos han manifestado el interés por esta salida", aseguró.



Asimismo, señaló que "podríamos, con fuerte voluntad, tener unos meses un marco definitivo pero hay que pasar por las legislaturas provinciales y después por las dos Cámaras nacionales. La zona a la que nos referimos todavía no tiene clasificación de área protegida, es algo que hay que hacer".



"Es una zona a preservar porque hay mucha biodiversidad, especies que son muy características de los humedales, del Delta, del río. Esos humedales son reguladores del clima, de la humedad. Esos pastizales son captadores de carbono, con muy importante y es necesario preservarlos. Uno entiende que lo productivo es necesario, pero debe hacerse de forma responsable", indicó.



Remarcó que "el calentamiento global es consecuencia de la actividad humana. Tenemos que modificar esas prácticas. El cambio climático se manifiesta en la bajante histórica de los ríos, y eso es consecuencia de la deforestación y falta de lluvias en zona de Amazonas. Se compromete la fauna productiva. Se están llevando a cabo negociaciones por parte de Cancillería, con países vecinos, a autoridad de Cuencas Hídricas del Gobierno Nacional y el Ministerio de Ganadería y Pesca".



Sobre la Ley del Manejo del Fuego, dijo que "se sabe que delega el carácter federal en las provincias el permiso o no de las quemas. Santa Fe lo tiene prohibido desde el 2000, mientras que Entre Ríos y Buenos Aires lo permiten con permisos de las autoridades competentes. En este caso los que realizaron las quemas no tenían permisos, las quemas fueron ilegales. Es por eso que presentamos nuestra demanda en la Justicia". Elonce.com