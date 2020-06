Cruce entre Alberto Fernández y Cristina Pérez por la expropiación de Vicentin

Anoche en Telefe Noticias la conductora Cristina Pérez protagonizó un tenso cruce con Alberto Fernández . Una pregunta de la periodista sobre el caso Vicentín incomodó al Presidente que le respondió de forma tajante: "La consulta funcionaría mucho mejor si deja de lado los adjetivos, Cristina".En ese contexto, Pérez hizo una extensa pregunta durante la entrevista, que no fue bien recibida por el mandatario. "Usted sabe que, para reconstruir la Argentina, para encontrar una salida de la economía, hace falta una enorme cantidad de inversión", dijo en la introducción al caso de Vicentin."Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios el hecho de que usted pasara de decir que 'eran ideas locas que el Estado quisiera quedarse con las empresas' a, en solo días, ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada , que estaba en manos de un juez su concurso; y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario", continuó."¿Hay una chance de que haya un estadío intermedio para no llegar a esa situación, que para muchos compromete las garantías de la propiedad privada establecidas por la Constitución?", cerró Pérez, ante los gestos de incomodidad del mandatario."La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos", comenzó diciendo Fernández. Rápidamente ella lo interrumpió y le retrucó: "La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca". Fernández le respondió que, de todas formas quería, "aclararle a los oyentes" el solo hecho de que adjetivó como "polémica y cuestionable" la decisión del Gobierno."Eso no es el común, eso es lo que usted cree", agregó el mandatario. "Si usted lo desea, le puedo decir por qué dije 'polémica y cuestionable'; es porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera , a través de un decreto", expresó Pérez.El Presidente fue más allá y le respondió con firmeza: "Está equivocada, está equivocada. Le recomiendo, entonces, que además lea la Constitución. Por razones de utilidad pública, el Poder Ejecutivo puede expropiar bienes; no lo digo yo, lo dice la Constitución".Una última vez la conductora lo interrumpió y le dijo: "Me refería a la intervención, Presidente. Los constitucionalistas lo afirmaron, no yo". El mandatario le reiteró: "Entonces yo le recomiendo que, además de leer la Constitución lea la ley de expropiaciones, que faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir". Y siguió: "Me ahorraría muchas cosas si, por lo menos, leyera la Constitución y la ley de expropiaciones".Sobre el final, Fernández argumentó: "No estamos expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien. Estamos expropiando una empresa que ha caído en concurso preventivo, acusada de una serie de maniobras de las que no voy a abrir juicio, porque no soy yo quien debe calificarlas; pero le han hecho un enorme daño al sector cerealero argentino".