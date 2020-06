La diputada Varisco en el recinto: "Al lawfare lo viví, no me lo contaron"

Esta es la luz del auto, que se encendió porque se introdujo una llave que no era la original. pic.twitter.com/6s4GOvDB2v — Lucia Varisco (@LuciaVarisco) June 12, 2020

Luego de haber recibido la solidaridad de sus pares, tras un hecho intimidatorio del que fue víctima el fin de semana, la diputada radical Lucía Varisco, hizo uso del turno de los homenajes en sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.Tras agradecer las expresiones de varios legisladores (Juan Domingo Zacarías, Julio Solanas y José Cáceres), la diputada desarrolló un discurso en el que expresó sus vivencias en el marco de la causa judicial por narcotráfico, que culminó con la condena a su padre, Sergio Varisco, ex intendente de Paraná.La legisladora se refirió a la causa, como un hecho de "persecución política que viví en carne propia". Aseguró que su nombre fue involucrado en la causa cuando "empezó a aparecer entre las posibles candidaturas". "Ahí empezó el calvario. No era yo la cuestión sino crear un clima mediático con una causa judicial con una de las peores acusaciones que pueden haber como es el de narcotráfico. Fue un plan macabro para desprestigiar un apellido sin importar a qué costo", aseveró en la sesión según dio cuentaConsideró que la suerte de amenaza que sufrió la semana pasada (cuando violentaron su vehículo en la playa de estacionamientos de un hipermercado), es "un hecho insignificante, aislado".En cambio, recordó una serie de hechos confusos, amenazas en su contra, conexiones con publicaciones de medios porteños, intimidaciones iguales en su teléfono, el de un juez y un periodista. "Perdón si los mareo un poco", dijo promediando su intervención y resumió que "todo lo que nos iba a pasar lo sabíamos antes por los medios nacionales". "Diganme si no había una mano política, distinta al objetivo de hacer justicia", criticó la legisladora.Ante las denuncias por espionaje ilegal, en tiempos de Mauricio Macri, Varisco apuntó: "El espionaje existió, el lawfare lo viví, no me lo contaron. No tienen límites"."Sabíamos que nos enfrentábamos a un monstruo que no le conocíamos la cara. Intimidaciones todos los días. Creo profundamente en la democracia pero tuve miedo al mismo Estado", resumió la diputada que aseguró que hoy sabe que "hubo casos similares en todo el país".Varisco instó a "una sanación republicana" y a escuchar "a las voces que dicen que la Justicia muchas veces no hace justamente Justicia". "Repudio todo espionaje ilegal. Es impostergable transparentar el modo en que se ha utilizado el Estado. Nunca más a su utilización en detrimento de los más elementales derechos de las personas". Fuente: Página Política