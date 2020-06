Fernández sobre Vicentin: "Estoy abierto a escuchar cualquier propuesta"

"Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta, pero la propuesta tiene que ser el objetivo último que nosotros nos propusimos, que es recuperar la empresa. Si hay un plan alternativo que logre el mismo objetivo, yo no soy un necio.Con todo gusto lo escucharé, pero nadie hasta acá me trajo ese plan", enfatizó Fernández en declaraciones a Telefe.En ese marco, el Presidente aclaró que "la expropiación es una herramienta para recuperar la empresa, no es un fin en sí mismo"."Me tomé unos días para no mandar (al Congreso de la Nación) la Ley de expropiación y ver si hay una alternativa. Estoy esperando una, pero nadie la trajo", resaltó el jefe de Estado.Además, aclaró que "no" están "expropiando una empresa que funciona maravillosamente bien" sino que "ha caído en un concurso preventivo acusada de una serie de maniobras" que "han hecho un enorme daño al sector cerealero"."Dejaron a 2.600 productores sin pagarles, dejaron a bancos nacionales impagos, y hay acreedores externos que dan cuenta de lo que está pasando en esa empresa. Hay operaciones denunciadas de lavado de dinero y de malversación de fondos en Paraguay", detalló.En sintonía, Fernández aseguró que su "objetivo" es "salvar un operador nacional del mercado cerealero en la Argentina, que es un mercado muy extranjerizado".Por último, aclaró que "la expropiación es una herramienta para recuperar la empresa", por lo que "nadie que tenga una empresa próspera tiene que temer por una medida de esta naturaleza"."Aún en la hipótesis se expropie o no, el concurso va a seguir, nadie va a alterarlo. Lo que uno duda es que en las circunstancias en las que está la empresa ese concurso prospere y no llegue a la quiebra", concluyó el Presidente.