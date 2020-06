Acordaron impulsar áreas protegidas para la producción y el ambiente

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una videoconferencia con su par de Santa Fe, Omar Perotti y el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, en la que plantearon una agenda y un proyecto estratégico para la sustentabilidad.



De la reunión, también participaron el ministro de Producción, Juan José Bahillo; el jefe de Gabinete de ministros de Buenos Aires, Carlos Bianco y la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet.



Se coincidió en propiciar áreas protegidas para la producción y el ambiente, destacando que el área tripartita podría ser una gran reserva nacional.



Tras la reunión, el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, expresó que "junto a los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, y al jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, seguimos trabajando en el monitoreo de la situación generada por los incendios en el Delta del Paraná y avanzando en medidas que solucionen definitivamente este problema, que tanto afecta al ambiente y a los habitantes de esa zona".



Agregó que "junto a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos vamos a evaluar la propuesta de crear un área protegida en la zona de las islas del Delta, donde convivan las tareas productivas con parques nacionales y asegurarnos así que se lleven a cabo prácticas sostenibles. Esto que está pasando no puede volver a suceder".



Por su parte, el ministro Bahillo dijo que se analizó un estado de situación, "luego de cuatro o cinco días muy comprometidos, la situación va tendiendo a mejorar de manera importante, queda sólo dos focos de cierta magnitud, esto ha mejorado notablemente".



Dijo que es "una problemática que no es nueva, pero si que esta vez se visibilizó y ocasionó mayores perjuicios de lo que ovacionaba antes".



Bahillo resaltó que "hay una postura muy fuerte del gobernador Bordet de avanzar en todas las cuestiones, ya sea en sanciones por la vía administrativa, en multa, en lo que corresponde a la ley del fuego; denuncias penales en el juzgado federal. Esto marca claramente la decisión de avanzar con todas en concreto para por un lado, desde el punto de vista de las penalidades evitar que esto vuelva a suceder".



Indicó que "más allá de esto, se estableció el compromiso de realizar rápidamente una reunión de trabajo para determinar acciones y coordinar determinar decisiones, sobre todo con la provincia de Santa Fe, a donde toda la exención limítrofe es más importante".



En este sentido, dijo que "principalmente para tener mayor presencia en esta zona, regular el uso de las actividades, regular el uso del suelo, nosotros entendemos que ahí se pueden realizar distintas actividades compatibles con el ecosistema como es la ganadería extensiva, como es la apicultura, como es el eco turismo".



El funcionario precisó que "queremos armar esta agenda en conjunto con las autoridades de Santa Fe porque más allá de que las islas son propiedad entrerriana entendemos que puede haber un uso mediante los respectivos convenios que se firmaron un uso compartido y un aprovechamiento compartido con ambas provincias que a la vez nos va a dar presencia a través de distintas actividades, y esa presencia va a servir que estos hechos se repitan nuevamente".



Adelantó sobre la posibilidad de convertir en toda esa zona en una gran reserva nacional, una zona tripartita con una agenda sustentable que contemple el eco turismo y la producción, "es una alternativa, no la descartamos hay que evaluar bien y avanzar bajo la legislación nacional". Y destacó que "el ejido de Victoria tiene una zona de islas importante y ya es área natural protegida. Esto fue un proyecto de ley iniciativa cuando era legisladora la actual vicegobernadora, Laura Stratta, ya es área natural protegida con lo cual el uso y las herramientas que se pueden aplicar para la actividad productiva ya están limitas y tienen que estar en armonía con el medio ambiente".