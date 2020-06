Alberto Fernández: "No tengo un solo síntoma de coronavirus, estoy perfecto"

Política El presidente desarrollará sus tareas habituales desde la residencia de Olivos

"No tengo un solo síntoma de coronavirus, estoy perfecto", enfatizó Fernández en declaraciones a Infobae, ante la consulta sobre si tenía síntomas de Covid-19.Respecto al comunicado emitido por el médico presidencial Federico Saavedra, el jefe de Estado manifestó: "El comunicado tiene que ver con otra cosa. Federico Saavedra ve un incremento notable de casos en AMBA y pide que no me mueva para acotar los riesgos. Es sólo por el aumento de casos"."Eso lo debería entender la gente, que se ha relajado. Hay un aumento de casos, y hay que cuidarse... en casa", resaltó el Presidente.Ante la consulta sobre cómo hará con las reuniones en Olivos, respondió: "Se trata de actuar con prudencia. Por ejemplo, hoy no viene a Olivos (el jefe Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta, porque estuvo con (la ex gobernadora bonaerense María Eugenia) Vidal"."Resulta imprescindible en este momento extremar las medidas de prevención y cuidados, evitando exposiciones de riesgo para su salud. Es menester adecuar el cumplimiento de sus funciones a las normativas de distanciamiento social preventivas y obligatorias, como así también cumplir con las medidas de protección personal", expresó el titular de la Unidad Médica Presidencial.NA