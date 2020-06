Juntan firmas para presentar un proyecto de ley de Adopción Prenatal

¡Cada vez más gente se suma a FirmaNOS para terminar con el protocolo ILE y cambiar el aborto por la adopción prenatal! https://t.co/ntttaZbdDO #AdopcionEsLaSolucion#AbortoEsPenaDeMuerte pic.twitter.com/DCk7RZRjCK — Gabriel Ballerini ?? (@BalleriniOK) June 17, 2020

La propuesta del partido es reemplazar la aplicación del protocolo ILE por la ley de Adopción Prenatal."En nuestro grupo político el ADN que tenemos es la defensa de la vida, hace tiempo que venimos manifestándonos a través de marchas contra el aborto", expresó aMiriam Müller, presidente de NOS Entre Ríos."En reiteradas oportunidades el presidente anunció que iba a mandar al congreso el proyecto de ley del aborto para que tenga sanción. Nosotros creemos que la gran parte de la ciudadanía argentina no apoya esa ley", dijo.Y agregó que "por eso nos parece bueno poder manifestarnos a través de esta herramienta legislativa que nos da la Constitución Nacional, como es la iniciativa popular, pero uno de los requisitos es contar con medio millón de firmas"."Por ese motivo les estamos solicitando a la ciudadanía de todo el país, que nos acompañe con las firmas. También le queremos pedir a nuestros legisladores, que traten las leyes que realmente nos interesan", apuntó.Sobre las posibilidades de las personas para poder adoptar a un niño por nacer, dijo que "contamos con un antecedente jurídico, que lo dio una jueza en Pasos de los Libres, el caso se llama NNA y se trata de una mujer que no quería seguir con su embarazo, pero entiendo que el niño tenía que nacer porque era una persona independiente a ella y el bebe fue adoptado"."Se preservó la vida de las dos personas, la de la madre porque no fue sometida a ninguna intervención quirúrgica y no se terminó con la vida del niño, sino que continuo con su vida y apenas nació ya tenía una familia que lo estaba esperando. No se esperó los 45 días que establece la ley", argumentó.Sobre su propuesta, mencionó que "nosotros pedimos que en vez de aplicar el protocolo de ILE para estos casos, que se aplique directamente esta ley de adopción temprana. Los bebes se pueden dar en adopción desde el 7mo, 8vo, o 9no mes de embarazo"."En tres días de campañas estamos rondando las 60.000 firmas. La plataforma para poder adherir al proyecto es www.firmanos.com.ar . Todos están en la libertad de por apoyar", finalizó.