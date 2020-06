Espionaje: El juez Villena rechazó la recusación en su contra

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena rechazó la recusación en su contra que hicieron ex agentes de inteligencia, quienes habían pedido que se aparte de la causa que investiga presunto espionaje ilegal a políticos, periodistas y obispos.



La recusación había sido presentada por los ex agentes Facundo Melo, Leandro Araque y Horacio Sáez y, tras el rechazo del magistrado, ahora será la Cámara Federal de La Plata la que determinará si Villena continúa o no al frente de la investigación.



El argumento de los ex espías para apartar al juez es que algunas de las tareas de inteligencia por las cuales ellos son ahora investigados fueron avaladas en su momento por el propio magistrado, y señalaron concretamente las escuchas que se hicieron en torno a Mario Segovia, acuso de ser el "rey de la efedrina" y que se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza.



"La causa se inició con motivo de una actuación cursada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que daba cuenta de una presunta organización delictiva que se dedicaría a la compra e ingresos en nuestro país de fabricación de materiales explosivos, por lo que al encontrarse el nombrado detenido, se dispusieron las intervenciones telefónicas pertinentes", afirmó Villena.



Así explicó que luego se amplío la cantidad de líneas telefónicas intervenidas, pero que tras agotarse la investigación ordenó la destrucción de las escuchas: sin embargo, esos audios luego se filtraron a medios con el nombre de "Operativo Puf", en el que aparecen conversaciones de ex funcionarios kirchneristas.



También los espías le recordaron que fue él mismo quien dispuso tareas de investigación en torno al desarrollo de la reunión de la cumbre G20 en el país, en diciembre de 2018.



"Cabe destacar que en su oportunidad el Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia remitió un informe en el marco del cual alertó sobre los distintos niveles de amenaza que representaban los eventos internacionales en los cuales nuestro país oficiaría de anfitrión", justificó Villena, quien señaló que tras no surgir ningún elemento de sospecha se dio por finalizada la investigación.



"Es claro que no soy ni he sido parte en los hechos ahora investigados", concluyó el juez federal de Lomas de Zamora al rechazar correrse de la causa, por lo que ahora definirá la Cámara Federal de La Plata la situación.