Avanzarán con la denuncia penal contra los incendiarios en las islas del Delta

Denuncia penal e instancias administrativas

Trabajo de campo

El gobernador Gustavo Bordet abordó con la vice gobernadora Laura Stratta, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, la situación por los incendios en las islas del Delta.Anunciaron que se aportará a la justicia el informe de los puntos registrados durante los vuelos de patrullaje para determinar la propiedad de esas tierras y avanzar con la instancia penal.Desde el gobierno hicieron hincapié en que "se está trabajando fuertemente en territorio junto a policía y bomberos de ambas provincias además de personal dispuesto por Nación, mientras se avanza en la denuncia penal por las quemas no autorizadas".En ese marco, la vicegobernadora Laura Stratta señaló: "No nos quedarnos en esta etapa únicamente punitiva o de apagar incendios sino en plantear toda una estrategia de trabajo en conjunto con la provincia de Santa Fe. El gobernador Bordet viene charlándolo con el gobernador Perotti para fijar estrategias comunes de integración y de cuidado del ambiente".Y agregó: "Estamos todos trabajando y abocados a poder controlar los picos, los incendios pero también dejar planteado que las quemas no están autorizadas. Hay personal de la provincia en terreno y también una estrategia común que abordamos la provincia de Santa Fe".Sobre la situación en la zona de los incendios, la vicegobernadora, explicó que "la situación es la misma en toda la zona de influencia porque hay una quema que es ilegal y sobre la que nosotros estamos trabajando para mitigar el impacto en este momento y lógicamente complementamos con las acciones legales".El fiscal de Estado, Rodríguez Signes, precisó que "son de cuatro clases las acciones iniciadas por la provincia. La primera es penal por la violación del artículo 186 del Código Penal. El gobernador firmó la denuncia y se presentó ante el Juez Federal que es el competente por la interjurisdiccionalidad del caso. El segundo lugar están las violaciones a la Ley de Gestión del Fuego la 9868, esto es contravencional y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y viene trabajando en la detección de las infracciones y en la sanción""En tercer lugar las violaciones a la Ley General de Ambiente. Hay competencias concurrentes entre la Nación y las provincias Entre Ríos y Santa Fe y los municipios de Victoria y Rosario", describió."Vamos a ponerle nombre y apellido a los propietarios de las tierras donde se efectúan las quemas, con el informe de los puntos registrados por la provincia durante los vuelos de patrullaje", indicó el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, luego del encuentro. Y agregó que esa información será aportada a la Justicia para avanzar en la instancia penal iniciada por el propio gobernadorAdemás, Barbieri detalló al gobernador todo lo actuado hasta ahora a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, sobre todo este último fin de semana articulando con Santa Fe y el gobierno nacional.Por otro lado, el mandatario se mostró interesado en avanzar sobre el ordenamiento territorial y propuso un trabajo articulado, en el mediano plazo, con los municipios de Victoria y Rosario.