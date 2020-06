Construcción de pozos de agua: Bahl recibió a vecinos y despejó inquietudes

El Intendente Bahl presentó a un grupo de vecinos las inquietudes que plantearon sobre las diez perforaciones que se van a construir en distintos puntos estratégicos de la ciudad como solución provisoria en el marco de la bajante histórica que está sufriendo el río Paraná. Fue en un encuentro desarrollado en la tarde de este martes en el Municipio.



Tranquilidad, conformismo y satisfacción, es lo que expresaron los vecinos tras la reunión con el intendente Adán Bahl. El encuentro tuvo la participación de integrantes de la Asamblea Ciudadana, vecinos del barrio Paraná V y los equipos técnicos de la Municipalidad. El intendente Bahl los convocó después de que un grupo de ciudadanos del barrio Paraná V se manifestaran en contra del proyecto, al considerar que los perjudicarían respecto al uso de agua salada.



"Es nuestra metodología trabajar con el vecino, nuestra gestión se basa en el diálogo y la escucha. Este encuentro surge para dialogar sobre las dificultades con el agua que hay en distintos lugares de la ciudad y, particularmente, en las zonas altas debido a la bajante histórica de nuestro río Paraná", manifestó Bahl al concluir el encuentro.



"Los vecinos trajeron distintos planteos y se les dieron todas las respuestas correspondientes: dónde van a estar los pozos, que esto es una complementación al agua dulce y, fundamentalmente frente a contingencias, cómo va a ser la dilución", explicó el presidente municipal.



"Esta, es una solución a corto plazo, paralelo a eso estamos trabajando en un proyecto superador. Además, se puso a disposición toda la documental técnica, los certificados que van a surgir de cada uno de los pozos y los invitamos a participar de este proceso de elaboración de los pliegos técnicos para la obra para que ellos participen de todo el proceso de licitación, de verificación y que se involucren", detalló Bahl.



Entendiendo la preocupación del vecino en un tema tan delicado como el agua y las inquietudes que presentaron, el intendente de Paraná señaló que "hoy recibimos a un grupo de vecinos que representan a cientos, esta metodología de trabajo es la que vamos a llevar adelante en nuestra gestión. Nos hemos puesto a disposición para evacuar interrogantes que puedan surgir en los próximos días". Testimonios de los vecinos El vecino especialista en pozos, José Pablo Streintenberger, quien era uno de los vecinos que mayores dudas tenía en cuanto a las obras que se realizarán, dijo: "Estamos muy agradecidos de que nos haya recibido el Intendente. Venimos a plantearle el tema de la salinidad en el agua y nos explicaron que va a ir mezclada en un muy bajo porcentaje, por lo que no estaría afectando a la red o a los artefactos de los vecinos; que está por debajo del 20% de agua salada y un 80% de dulce, con sus correspondientes verificaciones de potabilización".



Carlos González, representante de la Asamblea Ciudadana, agradeció "la atención del Intendente y su equipo técnico. Nos vamos satisfechos con una respuesta bastante clara, y a la espera de la realización de la más inmediata de las obras, que pronto va a empezar y tenemos la invitación de poder visitarlas en su proceso".



Gabriel Fernández, vecino de Paraná V, declaró: "El Intendente nos actualizó sobre las obras que se van a realizar a corto, mediano y largo plazo para mejorar la calidad del agua. Sabemos que esto se irá solucionando de a poco con obras, se ha conseguido la financiación para hacer este trabajo y nos quedamos tranquilos porque el agua tiene la potabilización necesaria". Explicaciones técnicas Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento, comentó: "Tenían dudas, principalmente, basándose en la salinidad o no del agua. Pero se les explicó que se mezcla en un 5%, que es agua de pozo con agua que se produce en las plantas potabilizadoras, lo cual no influye ni se va a notar en lo más mínimo en lo que es el consumo. Esto tiene todos los análisis químicos y bacteriológicos necesarios; el agua se clorifica y no van a tener ningún tipo de inconvenientes".



Argento explicó además que "las perforaciones son en las cercanías de los centros distribuidores. Entonces, el agua que se extrae de los pozos, se inyecta en los centros distribuidores y de ahí se distribuye hacia toda la red. Por eso es que no se va a notar el cambio en el agua y va a mejorar la provisión para los vecinos de la zona". Detalles de la obra La obra consiste en la construcción de diez perforaciones destinadas a fortalecer el sistema de distribución de agua potable, que estarán localizadas en distintas zonas de la ciudad. Específicamente en: una en Av.De Las Américas Km 5½; dos perforaciones en Centro Distribuidor Parque del Lago, en calle Mihura y Wybert; una en barrio Paraná V, Santos Dominguez y Artigas; otra perforación en Centro Distribuidor Lola Mora del barrio Lomas del Mirador, en calles Lola Mora y Storni; dos más en Centro Distribuidor Ejercito, Miguel David y Sallelas y tres perforaciones más, ubicadas en el Parque Industrial.



Estos pozos sumisurgentes estarán conectados a la red actual mediante los centros distribuidores, contribuyendo al caudal de la misma. Es importante remarcar que el agua sustraída de estas perforaciones significa alrededor de un 5% del total circulante en la red de consumo y conlleva un exhaustivo proceso de análisis químicos, bacteriológicos y biológicos que determinan su potabilidad antes de ser inyectados al sistema.