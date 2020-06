Afiliados a IOSFA exigieron la reapertura de la delegación en Paraná

Afiliados a IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se manifestaron este martes frente a la sede de Paraná, ubicada en la intersección de calles Irigoyen y Gualeguaychú."Nos manifestamos en forma pacífica para pedir que abran la delegación porque pagamos regularmente la cuota societaria y la delegación sigue cerrada por el decreto presidencial, pero en la Provincia tenemos más de 20 mil afiliados en la misma situación que nosotros", explicó ael suboficial retirado del Ejército, Omar Barbero."Queremos que abran la delegación para hacer los trámites sin problemas porque por e-mail, hay esperar a que la autorización provenga de Buenos Aires, lo que tarda muchísimo, y en algunos casos, por la demora, ya es tarde", advirtió."Las explicaciones por mensajitos no nos convencen", sentenció el aliado a la obra social de los militares. "Nos piden paciencia pero a mí, hace 40 años que me descuestan por la obra social todos los meses", acusó."Por qué ahora nos piden que nos hagamos cargo del faltante de IOSE y paguemos coseguros cuando vamos a las consultas", se preguntó al cuestionar: "El pago del coseguro es para cubrir el faltante de dinero que hay en la obra social, que recauda más de 30 mil millones de pesos por año". "Entonces, no pueden decir que está quebrada y que tengo que tener paciencia", reprochó.Con 585.000 afiliados, la obra social de los militares es la segunda obra social del Estado nacional después de PAMI por sus dimensiones, y la tercera si se cuenta el IOMA bonaerense.El IOSFA fue creado por el decreto 637, de 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para unificar los servicios médicos y sociales que cada fuerza militar mantenía por separado. Maneja un presupuesto de $20.000 millones anuales, conformado por aportes y contribuciones.Actualmente, y a pesar de que en los últimos cinco meses se pudieron equilibrar los gastos administrativos y en prestaciones de salud con los ingresos, la obra social de los militares mantiene una deuda acumulada de $4795 millones, publicóen mayo.