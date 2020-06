Ginés González García: "No podemos tirar por la borda, todo lo que hicimos bien"

Las diferencias entre las situaciones de Buenos Aires y Entre Ríos

"Transitamos una buena parte de la pandemia menos mal que otros países; Argentina es un ejemplo", aseguró el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al valorar que "en Entre Ríos las cosas están mejor desde el punto de vista epidemiológico"."No podemos hipotecar lo que hemos construido, no podemos perder lo que hemos ganado", encomendó el ministro durante una conferencia de prensa que brindó este martes junto al gobernador Gustavo Bordet y la ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez."Entre Ríos ha ganado muchísimo por la extraordinaria expansión de los servicios de salud, un 35% más de camas disponibles y respiradores. El Comité de Organización de Entre Ríos es un ejemplo para el país, y ese es un patrimonio de los entrerrianos que ha constituido en cada lugar de la provincia", remarcó al destacar que "el tiempo ganado al crecimiento de la pandemia significó una enorme preparación de todos como personas, organización y estructuras".González García se mostró "contento por el trabajo desarrollado y como se encuentra epidemiológicamente la provincia, no solo porque mejoró sus recursos, sino porque el principal recurso, la capacidad de los entrerrianos para hacer mejor las cosas, hoy está extraordinariamente bien"."Cuando asumimos, dijimos que íbamos a devolver a Argentina una política de salud y al gobierno, un ministerio, que es lo que tratamos de cumplir todos los días", aseguró el ministro de Salud de la Nación al subrayar: "Estamos esperanzados que la pandemia terminará y que será con menos daños para los argentinos, porque cada día que evitamos que algo pase, aunque no se note, significan tragedias evitadas"."No aflojen porque esto terminará", encomendó González García, ya que según diferenció: "Hay dos Argentinas, una que tiene circulación comunitaria como Buenos Aires, y otras son las provincias como Entre Ríos"."El AMBA es una de la megalopólis, que cuando empezó a tener circulación comunitaria, obviamente que aumentaron los casos; pero trabajamos intensamente a través del plan Detectar para salir a buscar a los casos eventuales", explicó al diferenciar que "en Entre Ríos, los casos fueron episódicos, por personas que, por alguna razón, transportan el virus, que no está circulando en esta provincia, y cuando vuelven obviamente que lo transmite".Y agregó: "Además, si no cumple las reglas de juego, que no tiene que hacer reuniones, esa es la causa de la expansión como hubo en Colón e Ibicuy".Fue por eso que el ministro recomendó: "Si alguien puede postergar un viaje a una zona de circulación, mejor que lo haga; y si lo hace, porque es necesario, que cuando vuelva no tenga reuniones conjuntas, como ocurrió en ciudades de la costa del Uruguay"."No podemos parar el tránsito porque tiene mucha significación para la economía, y la de Entre Ríos es una de las que mejores sobre llevó esta situación", destacó al aclarar: "No es una situación de alerta y preocupación, si exige la misma preocupación".

En ampliación.-