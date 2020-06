Funcionarias que participaron de una fiesta "están separadas de sus cargos"

Funcionarias de Concordia celebraron un cumpleaños, no cumplieron con lo establecido en cuando al distanciamiento social vigente en la provincia y el intendente les pidió la renuncia. Se trata de quien se desempeñaba como directora del Centro de Convenciones de Concordia, María Paz Bonelli, y de la jefa del Área Logística de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Mercedes Pérez, quienes ya fueron separadas de sus cargo, confirmó ael Alfredo Francolini.En diálogo con el programa, el jefe comunal dio cuenta de que en dicha ciudad "están habilitadas el 85 por ciento de las actividades pero no las reuniones sociales, espectáculos públicos ni eventos deportivos".Puso de relieve que "nos preocupa cuando no se cumplen las medidas de prevención y más aun cuando las incumplimos nosotros, los funcionarios, como ocurrió este fin de semana".Francolini detalló que "hablamos con cada una de las dos funcionarias que estaban en la fiesta. Después de escucharlas les pedimos las renuncias. Las dos están separadas de sus cargos", afirmó.Acotó que ambas "eran profesionales en las tareas que desarrollaban", pero "las acciones, ya sea por error o negligencia tiene consecuencias. Somos estrictos e inflexibles, más con nuestros funcionarios que deben ser portadores del mensaje de responsabilidad y compromiso que le pedimos a la sociedad. Hay mucha gente haciendo un esfuerzo y los funcionarios públicos deben ser respetuosos de las medidas que estamos implementando para combatir la pandemia", enfatizó.Asimismo, adelantó a este medio que "estamos evaluando a los demás integrantes de la fiesta. Hay algunos que eran empleados nuestros. Seguramente habrá una acción sumaria para que se determine algún tipo de sanción".El intendente recordó que "no hay circulación viral en la ciudad, pero no podemos bajar la guardia y cometer errores. Estas chicas participaban de los operativos de controles que tenemos junto con el grupo sanitario en los accesos de Concordia, que nos ayudaron a detectar los tres casos que tuvimos en al ciudad de gente que vino de otros lugares"."Nos llamó mucho la atención, pero al enterarnos, están separadas del cargo", insistió. Y reiteró: "A la pandemia la tenemos que combatir entre todos. Si le pedimos responsabilidad a la población, como funcionarios tenemos que dar el ejemplo".El fin de semana se confirmó un caso de Covid 19 en Concordia. Al respecto, el presidente municipal señaló que "es una persona que vino del exterior, que está aislada y asintomática. En el día 12 se le hizo un hisopado que dio positivo. Hizo el aislamiento obligatorio con mucho cuidado, por lo que no hubo propagación viral de este caso".Por último, dio cuenta de que "seguimos con controles estrictos en los accesos a la ciudad". Dijo que pidieron un cuidado especial a los camioneros. "Trabajamos en conjunto, con protocolos estrictos para que no haya circulación viral en la ciudad. El control en el ingreso a la provincia es importante, y nos faltaría que cuando alguien ingresa y viene a nuestras ciudades, sepamos del lugar del que procede".