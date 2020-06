"Este mes será difícil con el aguinaldo y sueldos", dijo Intendente de Concordia

El intendente Alfredo Francolini se refirió a las fotos que se publicaron en redes sociales con las funcionarias implicadas que fueron despedidas, además habló de los cuidados que se deben tener para que no circule el virus y comentó como está la economía del municipio en cuanto a recaudación.



"Nosotros estamos pidiendo que nos cuidemos entre todos, que acatemos todo lo que dice el Ministerio de la Salud de la Nación y de la Provincia y los Comité de Emergencias incluido el local para cuidarnos de que no se propague el virus. Después que vimos circular en las redes sociales las fotos que habían festejado un cumpleaños y que dos funcionarias estaban en esos festejos, me comuniqué con ellas, les solicité la renuncia inmediatamente y fueron separadas del cargo. El ejemplo lo tenemos que dar todos los funcionarios y ellos también exigirle a toda la ciudadanía de la responsabilidad civil que tenemos que tener y concientizar a todos, por eso tomamos esa decisión", dijo Francolini tras las fotos del cumpleaños que tomaron trascendencia nacional.



Con respecto al contagio del Covid - 19, comentó que hasta ahora hemos tenido tres casos: "Todos vinieron del exterior, dos de Estados Unidos y el otro de México y, generalmente, para nosotros han sido positivos los ingresos a la ciudad porque allí se los detecta sino, no hubiésemos sabido que venían de allí. Se los detecta de donde son, se les hace firmar el aislamiento obligatorio por los catorce días. Las tres personas que pasaron por Concordia hicieron la cuarentena obligatoria, se responsabilizaron así que creemos que no hubo un contagio masivo en los dos primeros ni en el último tampoco porque únicamente vive con un solo familiar que también está cuidado y preservado. En este caso nosotros lo detectamos porque estaba venciendo el plazo de los catorce días de cuarentena y como el protocolo cambió desde hace un mes y a todos aquellos que han estado en el exterior es obligatorio hacerle el hisopado, entonces justamente se lo detectó por eso porque no tiene ningún síntoma. Está en muy bien estado de salud y sigue en aislamiento, en su casa hasta que le dé negativo".



Por último, el intendente se refirió a la situación económica del municipio: "Nosotros hemos tenido unos meses bastante difíciles. El sector privado ha estado inactivo mucho tiempo y eso repercutió lógicamente en lo que son las arcas municipales, provinciales y nacionales y en el ingreso municipal se vio muy resentido. Tuvimos una recaudación de abril muy baja, inferior a lo que se pensaba, igualmente algo mejor a lo que fue el mes de mayo y continuamos con esa misma proyección en lo que va de junio. Estamos viviendo una situación muy complicada para poder cumplir con los servicios permanentes que tiene el municipio y con los sueldos. De hecho, en los últimos dos meses hemos desdoblado los sueldos. Este mes va a ser difícil con el tema de aguinaldo y los propios sueldos también, pero esperemos que se vaya reactivando de a poco la economía y todo vaya cambiando". (El Sol)