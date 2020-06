"Hay que refundar el PRO", dijo Frigerio y cuestionó la expropiación de Vicentin

El ex ministro del Interior Rogelio Frigerio se pronunció a favor de refundar el PRO y realizar una "profunda autocrítica de por qué se perdió" en las últimas elecciones, a la vez que cuestionó la expropiación de la empresa Vicentin, al advertir que "se trata de una pésima señal para lo que necesita Argentina, que son las inversiones".



"Coincido en que hay que refundar el PRO: hay que hacer una profunda autocrítica de por qué se perdió y también para qué queremos volver a ser gobierno", aseguró Frigerio, al hacer referencia a afirmaciones en ese sentido realizadas por la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.



En declaraciones a radio Continental, el ex funcionario de Cambiemos dijo que ve "con agrado que todos coinciden en que hay que ampliar" la coalición opositora, al advertir que "con lo que teníamos no alcanzó para transformar el país".



En ese sentido, Frigerio consideró que "hay que seguir trabajando como se hizo en los últimos cuatro años en sostener la coalición para poder apoyar cuando haya que hacerlo y pararse de manos y estar muy atentos cuando el Gobierno cometa errores y pretenda ir por las instituciones y valores que nosotros representamos".



Al ser consultado sobre la intervención de la empresa Vicentin, el ex ministro dijo que le "parece mal la expropiación desde el punto de vista constitucional y legal: un Poder Ejecutivo no puede ir sobre otro poder, en este caso el judicial que tenia el proceso de acreedores".



"Me parece mal la expropiación, aludiendo a la soberanía alimentaria de un país que le puede dar de comer a millones de personas y no importa alimentos", sostuvo el ex funcionario, al considerar que se trata de "una pésima señal para lo que necesita la Argentina que son las inversiones".



Respecto a las denuncias sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, Frigerio dijo que "hay que dejar actuar a la justicia para que determine la veracidad de las denuncias y después opinar".



Finalmente, y en torno a la situación del país, el ex ministro cuestionó a algunos dirigentes políticos que, dijo, "no están a la altura de las circunstancias y no entienden la gravedad de la situación", al advertir que "no pueden actuar divorciados de esta realidad porque eso ocurrió en el 2001 y terminó con 'El que se vayan todos'".



"Hay que ser responsables y prudentes y no se puede hacer política sin tomar en cuenta esta situación", sostuvo el ex funcionario de Cambiemos, al señalar que "no es momento para 'carancheo' sino de aportar soluciones a la gente que tiene miedo a perder el empleo, la empresa o el trabajo de toda una vida".