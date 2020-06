Menem sigue internado y si continúa estable podrían darle el alta en la semana

El ex presidente Carlos Menem "pasó una buena noche" en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, donde se encuentra internado desde el sábado como consecuencia de una neumonía que lo aqueja.



Según confirmó su médico personal, Luis De la Fuente, el senador, de 89 años, se despertó de buen ánimo a las 7 de la mañana, y no se descarta que si su estado general sigue mejorando, reciba el alta en el transcurso de esta semana.



"Vamos a ver (cuándo recibe el alta). Pasó una muy buena noche, se despertó alrededor de las 7. Nunca estuvo intubado. Él estuvo respirando con muy buena saturación. Hay que esperar y me gustaría hacer un estudio más exhaustivo de la parte cardíaco porque la diabetes no avisa muchas veces", contó De la Fuente en declaraciones al canal TN.



"Él se internó porque considerábamos que era lo mejor, ya que estaba con tos y un poco de falta de aire", agregó el médico.



Menem fue internado el sábado en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, por un cuadro de neumonía severa. A raíz de los síntomas, se le realizaron dos pruebas de coronavirus, que dieron negativas.



De todas maneras, más allá de la situación respiratoria, De la Fuente advirtió por el estado cardiológico del ex mandatario, ya que sufre diabetes desde hace muchos años.



Menem no participó de la última sesión en la Cámara alta porque, según confiaron fuentes parlamentarias, alegó sentirse mal. Sin embargo, su situación se complicó en el inicio del fin de semana, por lo que se dispuso su traslado al centro de salud porteño.



"Se empezó a controlar y todas las pruebas de coronavirus han dado negativas. Se va a seguir controlando. Se le dio antibióticos y mejoró muy bien hasta ahora. Se sigue controlando para ver que no tenga el virus", afirmó De la Fuente.