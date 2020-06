Dos ministras chaqueñas dieron positivo de covid-19

Al menos dos ministras del gobierno del Chaco contrajeron coronavirus. El resultado positivo del hisopado encendió varias luces de alerta en la administración de Jorge Capitanich. En principio, porque ambas ministras mantienen contacto diario y estrecho con el gobernador y otros referentes de la mesa chica del poder chaqueño, pero además porque ambas funcionarias y otras personas con Covid-19 recibieron hace una semana a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda.



Pese a los acontecimientos, que se precipitaron en la tarde del sábado, todavía no hay comunicado oficial sobre el tema. De manera extraoficial, fuentes de la oficina de Información Pública y del ministerio de Salud Pública del Chaco confirmaron a LA NACION que tanto la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, como la de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, se encuentran en aislamiento.



La propia Soneira utilizó su cuenta de Facebook para confirmar la noticia y llevar tranquilidad: "Me encuentro en cuarentena debido al aislamiento por protocolo Covid-19", pero "en perfecto estado de salud", afirmó en la red social. "Di positivo en el hisopado que solicité se me realice ante mínimo síntoma que tuve", agregó.



También escribió: "Quisiera transmitir tranquilidad a los equipos de trabajo, ya que se seguirán los máximos recaudos e implementación de protocolos para seguridad de todxs. En tanto seguiré trabajando y desempeñando las actividades con las que me he comprometido desde mi hogar".



La preocupación por estas horas en el Chaco radica en no perder el nexo epidemiológico de estos casos, pues los mismos ponen en peligro la línea de protección del gobernador. Pero no solo eso, pues ambas mujeres desarrollan una agenda activa y en particular en los últimos días se cruzaron con muchos funcionarios, tanto de sus respectivas áreas como de otras, tanto de Resistencia como del interior provincial.



Por eso mismo, las autoridades sanitarias chaqueñas realizaron los hisopados a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; a la ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana; al titular de la Cámara de Diputados, Hugo Abel Sager; y a los pilotos del avión oficial que los transportó en varias de las actividades desarrolladas la semana pasada.



Hasta este mediodía, al menos de manera oficial, no hay información sobre la aplicación de un protocolo especial con el gobernador Capitanich y la Ministra de Salud, Paola Benítez. De todos modos, se espera que los resultados de los hisopados estén en la tarde de este mismo domingo.





Hay otro nexo bajo análisis: la visita que el 5 de junio hizo a la provincia la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, quien no solo se reunió con el gobernador Capitanich, sino que también viajó al interior con la vicegobernadora, varias ministras, el titular de la Cámara de Diputados y una secretaria de Estado chaqueño.



Magdalena Odarda, Analia Rach y Marta SoneiraMagdalena Odarda, Analia Rach y Marta Soneira Crédito: Twitter

Cuando volvió a Buenos Aires Odarda tuvo síntomas, según informaron sus propios familiares, por lo que la hisoparon. La importancia de este nexo radica en la apretada agenda que Odarda cumplió y en la nutrida comitiva con la que interactuó durante los tres días que estuvo en el Chaco, provincia a la que llegó para interiorizarse de la situación de violencia institucional luego de que se conociera un video donde al menos cuatro policías sometieron violentamente a varios miembros jóvenes de la comunidad qom de Fontana, en el Gran Resistencia.



Magdalena Odarda visitó la familia qom violentada por la policíaMagdalena Odarda visitó la familia qom violentada por la policía Crédito: Twitter

En ese marco, la funcionaria desarrolló una extensa agenda en la provincia. Estuvo desde el 5 al 8 de junio y cuando regresó a la ciudad de Buenos Aires, comenzó a tener síntomas compatibles con Covid-19.



Las primeras derivaciones de ese contacto estrecho se conocieron ayer sábado en Chaco, cuando dieron positivo para Covid-19 las ministras Zalazar y Soneira.



Según informaron medios locales, Magdalena Odarda se habría comunicado inmediatamente con las autoridades del gobierno del Chaco para que tomaran los recaudos del caso y realizaran los test correspondientes a todos los funcionarios que la acompañaron en su estadía y las personas con las que tuvo contacto, que fueron muchas. El derrotero de Odarda Odarda se reunió el 5 de junio con Capitanich "para articular políticas para los pueblos indígenas en la provincia de Chaco", escribió en su cuenta de Twitter. Ese mismo día participó de la entrega de alimentos, elementos de higiene y de bioseguridad, a 1000 familias que habitan las distintas barriadas que componen Gran Toba.



Un día después visitó las comunidades en la localidad de El Sauzalito, en el Impenetrable Chaqueño, acompañada por la vicegobernadora Rach y las principales autoridades de diferentes ministerios de la provincia. El 7 de junio se reunió con el comité de emergencia del barrio Gran Toba y el 8 visitó a la familia qom que sufrió el abuso policial en Fontana.



También se estudian los movimientos de las ministras Zalazar y Soneira. La primera estuvo recorriendo el interior y mantuvo contacto con muchas personas. Soneira se reunió durante la semana con la intendenta de Charata, con la presidenta del Concejo Deliberante y con el secretario de Gobierno de esa localidad. Además mantuvo reuniones con referentes de una Escuela Agropecuaria y con periodistas.



El clima es de preocupación. Uno de los primeros en salir esta mañana fue el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, para quien "hay que reconocer la gravedad del problema y volver atrás" con la cuarentena. "Quizás llegó el momento de tomar decisiones antipáticas le pese a quien le pese, porque sino la cuestión puede empeorar y lo más difícil será si perdemos el control de este angustiante panorama", dijo en un comunicado de prensa.