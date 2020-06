Teletrabajo: el Covid 19 "traerá grandes e inevitables cambios" en la sociedad

"Rechazamos la incorporación permanente del teletrabajo a los sistemas de empleo público. El teletrabajo resta mucho, fundamentalmente en la colaboración que tienen los trabajadores en forma colectiva, cuando se juntan en un mismo espacio físico, se ayudan y resuelven problemas. El trabajo es organización presencial, y eso es lo que tenemos que defender porque, además, es la razón de ser del movimiento obrero argentino", afirman desde la organización gremial.



De la misma manera insisten: "No hay que confundirse, aunque pueda parecer que es beneficioso para el compañero trabajar desde su casa, el teletrabajo ha demostrado con el tiempo promover la precariedad laboral y la informalidad. Pero donde más impacto tiene el teletrabajo es la falta de igualdad de oportunidades, ya que no todas las actividades pueden realizarse de modo remoto y no todos tienen las capacidades y formaciones para realizarlas. Como gremio, velamos por el cumplimiento de la calidad de empleo, donde el estado es responsable de respetar y garantizar las conquistas logradas en beneficio de las y los compañeros. Estas nuevas modalidades de trabajo lo único que hacen es el traslado de costos operativos hacia el trabajador, abusos en horarios, pérdida de privacidad y un alto incremento en el mantenimiento de equipamiento personal, servicios (pc, impresora, Internet, teléfono), y sin normas que regulen el derecho a la desconexión y al trabajo".



Entienden desde UPCN que "está demostrado que en el teletrabajo se ceden derechos. Han sido las luchas organizadas las que consiguieron más y mejores condiciones laborales, y ello es posible únicamente con participación y unidad de los trabajadores".