Coronavirus: Dio negativo el hisopado a Daniel Arroyo

Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID-19 que indica el @msalnacion. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza querido @minsaurralde. — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) June 13, 2020

El test de coronavirus al ministro Daniel Arroyo dio resultado negativo. Así lo confirmaron a Infobae fuentes cercanas al ministro de Desarrollo Social.La noticia generó cierto alivio en la Casa Rosada, ya que en un momento hubo preocupación porque el funcionario participó del viaje oficial de este viernes a La Rioja y hasta saludó con un abrazo al presidente Alberto Fernández, cuando ambos se encontraron antes de que el jefe de Estado comenzara su discurso. Durante este acto, ambos estuvieron al menos en dos oportunidades en estrecho contacto y sin barbijos.Arroyo fue separado de la comitiva nacional y regresó a la Ciudad de Buenos Aires en un vuelo especial para hacerse los análisis correspondientes luego de que diera positivo de COVID-19 el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien compartió recientemente una reunión. Es decir, como Insaurralde confirmó que tenía coronavirus, Arroyo tuvo que realizarse el test."Me hice el hisopado, estoy esperando el resultado. No tengo síntomas", decía el mensaje que el ministro le envió a este medio durante la tarde.A raíz de esa noticia y como Arroyo formaba parte de la comitiva presidencial, Alberto Fernández se vio obligado a suspender la segunda escala de su viaje y no fue a Catamarca, la única provincia del país que hasta el momento no tiene casos de coronavirus.El ministro de Desarrollo Social se convirtió en el primer funcionario nacional en cuarentena estricta. "Ante el contacto que mantuve hace dos días con Martín Insaurralde, me realicé un hisopado e inicié el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba COVID-19. No presento síntomas en este momento. Muchas gracias por los mensajes recibidos", escribió en su cuenta de Twitter.