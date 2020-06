Ediles trabajan en la articulación de una agenda de mujeres, género y diversidad

"Es necesario constituir espacios en donde la mujer y las personas del colectivo LGBT+, como sujetos políticos y sociales, podamos plantear propuestas de acciones concretas para promover la igualdad de género y disminuir hasta erradicar las situaciones que agravan el estado de vulnerabilidad de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries, intersexuales, gays y personas no heteronormativas", señalaron las ediles.



En ese marco, las concejalas Ana Ruberto, Luisina Minni, Fernanda Facello, Susana Farías, del Frente Creer Entre Ríos, presentaron tres iniciativas que hacen hincapié en la necesidad de establecer y generar nuevos espacios de debate y participación ciudadana para construir políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres y personas del colectivo LGBT+.



Uno de los proyectos plantea la creación del Consejo Participativo de Mujer y Diversidad, que tendrá facultades para proponer acciones tendientes a mejorar y proteger derechos de las mujeres y del colectivo LGBT+; como así también elaborar dictámenes, informes, propuestas y actividades de promoción de la conciencia social sobre la necesidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres, hombres y personas LGBT+; e impulsar la perspectiva de género en la implementación de políticas públicas.



También se encargaría de realizar un relevamiento, estudio y sistematización de la normativa sobre asuntos de género y diversidad que exista en el ámbito de la Municipalidad de Paraná para adaptarlas, si fuera necesario, a las leyes que haya dictado el Congreso Nacional o la Legislatura entrerriana en función de los tratados internacionales.



El Consejo Participativo de Mujer y Diversidad sería presidido por la intendenta o viceintendenta, aunque podrá delegar el cargo en la titular de la Subsecretaría de Mujer y Diversidad de la Municipalidad; y estaría integrado por representantes de universidades; el Poder Judicial; organismos provinciales de Mujeres, Géneros y Diversidad o afines; el Concejo Deliberante; el Departamento Ejecutivo Municipal; organizaciones sindicales, estudiantiles, vecinales, culturales, deportivas; y asociaciones de mujeres. Todos los integrantes participarían ad-honorem.



En la misma línea se inscribe otro proyecto para la elaboración de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral municipal, como una herramienta para brindar asesoramiento, asistencia y contención para que las mujeres y las personas LGBT+ "puedan transitar un ámbito laboral libre de violencias promoviendo condiciones de igualdad y equidad".



El protocolo tendrá aplicación ante cualquier situaciones de violencia, física, psicológica o sexual, "ejercida por funcionarios, profesionales y agentes municipales, que en el marco de sus relaciones laborales municipales, realicen algún acto de discriminación hacia mujeres y/o población LGBT+, obstaculizando ascensos, estabilidad o permanencia en el cargo".



Un tercer proyecto apunta a crear un espacio destinado a visibilizar cuestiones de género y diversidad dentro de la programación de Radio Costa Paraná, la radio pública municipal, donde se visibilice la cuestión de género, ya sea destacando personalidades que han sido participes de algún hito dentro de la historia, brindando las herramientas para la prevención de las violencias y haciendo públicas las herramientas con las que cuenta el Estado para su erradicación.



Las concejalas sostienen que la Radio Costa Paraná (FM 88.1) "tiene como objetivo ser un servicio público esencialmente cultural, informativo y formativo, que promueva los valores democráticos" y un punto fundamental de su argumentación "es que debe ser receptora de las problemáticas sociales, económicas, culturales y educativas de la ciudad y zona, y ofrecer su ámbito para la discusión, garantizando la pluralidad ideológica y el respeto a la libertad de expresión". En ese torrente de ideas se apoya el proyecto.



"La participación y la ciudadanía plena no son conceptos abstractos, sino metas y estrategias al mismo tiempo, a las que se llega y se sostienen con gestión y construcción de espacios concretos", señalaron las concejalas del Frente Creer Entre Ríos.