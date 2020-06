Femer pide concursos en hospitales y centros de salud de la provincia

El doctor Fernando Vázquez Vuelta, que pertenece a la comisión directiva de Femer, afirmó a Elonce TV: "En Entre Ríos rige la carrera médica, los concursos, para entrar al plantel de los hospitales o centros de salud. El problema es que estos concursos no se realizan, hemos mandado notas. Hay médicos que pasan diez, quince, y hasta 18 años como suplentes extraordinarios o contratados. Por ejemplo, si entra a trabajar a un hospital una persona de administración, mantenimiento, de los seis meses al año, pasan a planta permanente. Nos parece bien que los médicos tengan que ir a concurso, pero estos no se realizan".



Los concursos "se hacen por departamento, por hospitales. La provincia ha ido creciendo, se han creado centros de salud, se han creado cargos nuevos en hospitales, es muy bueno para la salud de la población, pero no hay creación de cargo médico, se pone un suplente o un contrato, no se va nunca a concurso porque ese cargo no existe, en cierta forma", puntualizó.



Las cifras en relación a la cantidad de médicos que esperan un concurso, "la tiene salud pública", dijo. No obstante, estiman que "hay entre un 30 y un 40 % de precarización laboral".



"Un médico que lleva 10 o 15 años como suplente, depende un poco del gobierno de turno, de los dirigentes que les vaya tocando; no tiene estabilidad laboral, no cobra antigüedad. Es realmente ilógico. No se trata de dinero, no se está pidiendo aumento, sino simplemente darle una estabilidad laboral a quienes creemos que le corresponde", puso relevancia el profesional.



En el mismo sentido afirmó: "La idea es ordenar las cosas; hoy por hoy, esa persona que menciono, que puede estar 15 o 18 años contratado o como suplente extraordinario, está poniendo el pecho a esta pandemia, se está exponiendo tal vez, a una patología, y no creemos que deba estar expuesto a esta precarización laboral".



Dijo que se han comunicado con la ministra de Salud y "la idea es solucionar este tema pasar a interino a los profesionales que estén contratados hasta que se hagan los correspondientes concursos. Pero los tiempos se van dilatando y los profesionales siguen en esta precarización laboral". Elonce.com.