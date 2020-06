Senado aprobó por unanimidad la ley de educación a distancia

El Senado aprobó esta tarde, por unanimidad, el proyecto de ley de educación a distancia, tras lo cual la oposición se "apagó" del recinto virtual, en disconformidad con el tratamiento de proyectos que no tienen relación con el Covid-19. El temario incluye la Ley de Alquileres y la suspensión de las Sociedades por Acciones Simplificadas.



Con 70 legisladores presentes, la Cámara alta avaló el proyecto que había venido en revisión de Diputados y que modifica el artículo 109 de la ley de Educación Nacional, a fin de darle un marco legal a las clases virtuales en todos los niveles educativos durante la cuarentena u otras razones de excepción como catástrofes naturales o situaciones de aislamiento geográfico.



Previo a esto, el debate anticipó la conducta que iba a adoptar Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, que conduce Juan Carlos Romero, en desacuerdo con llevar al recinto iniciativas que no estén vinculadas con la emergencia por la pandemia, tal como se había acordado entre los bloques al elaborar el reglamento de las sesiones virtuales.



Así lo hizo saber al comienzo de la sesión la senadora de Juntos por el Cambio por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, quien planteó una "cuestión de privilegio" contra la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans.



Rodríguez Machado manifestó el desacuerdo con la propuesta de debatir un proyecto de ley que suspende por 180 días la constitución de las llamadas Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) -norma sancionada durante la presidencia de Mauricio Macri-, al sostener que "se afectó el reglamento interno de la Cámara".



"Esta situación afecta la representatividad de mi provincia y la del resto de los senadores", dijo Rodríguez Machado. La legisladora recordó que el decreto de convocatoria a sesiones virtuales, aprobado por todas las bancadas y firmado por Fernández de Kirchner, implicaba que "los temas a tratar en las reuniones virtuales de sesión de la Cámara mientras dure esta situación de cuarentena, tienen solo que ver con temas relacionados con la pandemia de coronavirus".



"Además de existir abundante documentación que respalda esta cuestión de privilegio, existe la palabra de los legisladores nacionales. Si nosotros no respetamos las normas que nos damos, qué podemos pedirle al resto de las instituciones. Tenemos que dar el ejemplo y cumplir las reglamentaciones que se aprobaron en el cuerpo", exigió.



En el mismo sentido, el senador de Juntos por el Cambio, Humberto Schiavoni, indicó: "Estamos de acuerdo en el espíritu de la letra del proyecto, pero nos vamos a abstener de participar en la votación porque está afuera de lo que se había acordado para tratar en este período excepcional de sesiones remotas", remarcó sobre la Ley de Alquileres.



Por su parte, la senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, le pidió al oficialismo "no tenerle miedo al disenso y cumplir con el reglamento".



"Solo hay que temerle a los conductores a sola firma y a eso lo combatimos desde siempre", declaró la legisladora.



En representación del bloque del Frente de Todos, el senador Alfredo Luenzo afirmó que el oficialismo "está abierto a discutir todo", ya que los temas de la actualidad "están atravesados por la pandemia" de coronavirus".



"Este cuerpo sesionó sólo en siete oportunidades durante 2019, dos sobre tablas y cuatro especiales con temas que le interesaban solo al Poder Ejecutivo", recordó Luenzo al cuestionar la modalidad de trabajo del Senado durante el último año de gobierno de Mauricio Macri.



"Lo que nosotros buscamos es un ordenamiento y aplicar el sentido común. No nos podemos ajustar solo a algunas cuestiones porque en el marco de esta pandemia todos los temas están atravesados", remarcó.



El senador por Chubut también cuestionó que sea el espacio de Juntos por el Cambio el que critique, al sostener que "son los mismos que avalaron que se colocaran jueces por decreto".



"No nos negamos a discutir ningún tema, no pueden decir lo mismo los que gobernaron los últimos cuatro años, los que colocaban jueces por decreto", añadió.